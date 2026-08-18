Hayden Panettiere vivió prácticamente toda su vida frente a las cámaras. Comenzó su carrera cuando era apenas una niña y alcanzó fama internacional con sus papeles en “Héroes” y “Nashville”. Sin embargo, detrás del éxito televisivo atravesó durante años una serie de conflictos personales que expuso públicamente poco antes de morir.

La actriz estadounidense murió el domingo 16 de agosto a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. Fue encontrada inconsciente en una vivienda y los equipos de emergencia intentaron reanimarla durante varios minutos. La autopsia preliminar no detectó signos de traumatismo y la causa oficial de la muerte continúa bajo investigación.

Panettiere había decidido contar buena parte de su historia en sus memorias, “This Is Me: A Reckoning”, publicadas en 2026. Allí repasó su infancia como actriz, el impacto de la fama, sus problemas con el alcohol y los medicamentos, la depresión posparto y las dificultades que atravesó después del nacimiento de su hija Kaya.

Una carrera que comenzó desde muy chica

Panettiere nació en Nueva York en 1989 y comenzó a trabajar en televisión durante su infancia. Su trayectoria incluyó participaciones en series y películas antes de convertirse en una de las jóvenes figuras más reconocidas de Hollywood.

Su gran salto llegó en 2006 con “Héroes”, donde interpretó a Claire Bennet, una adolescente con poderes especiales que se convirtió en uno de los personajes centrales de la serie. El éxito de la producción la llevó a convertirse en una estrella internacional.

Más tarde protagonizó “Nashville”, producción en la que interpretó a la cantante Juliette Barnes. El papel le permitió además desarrollar su faceta musical y le valió nominaciones a los Globos de Oro.

Pero mientras su carrera crecía, Panettiere comenzó a atravesar dificultades personales que terminaron afectando tanto su vida privada como su trabajo.

La depresión después del nacimiento de su hija

Uno de los momentos más difíciles llegó después del nacimiento de Kaya, su hija con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, en 2014.

Panettiere contó que sufrió una fuerte depresión posparto y que durante ese período experimentó un profundo distanciamiento emocional. En sus memorias explicó que la situación tuvo un fuerte impacto en su capacidad para afrontar la maternidad y en su vida cotidiana.

La actriz buscó ayuda profesional y atravesó distintos tratamientos. Sin embargo, el problema se combinó posteriormente con su consumo problemático de alcohol y medicamentos.

Sus problemas de adicción

Panettiere también habló abiertamente sobre su adicción al alcohol y a los opioides. Según relató, sus problemas con las sustancias comenzaron cuando todavía era adolescente y terminaron afectando su carrera y sus relaciones personales.

La situación llegó a tal punto que debió ingresar en tratamientos de rehabilitación. En una oportunidad, un médico le advirtió sobre las graves consecuencias que podía tener continuar consumiendo alcohol, según contó posteriormente la actriz.

Con el paso de los años, Panettiere intentó recuperar el control de su vida y habló públicamente sobre su proceso de recuperación. En 2020 pasó varios meses en tratamiento y posteriormente aseguró que buscaba mantenerse sobria y reconstruir su vida.

La decisión de alejarse de su hija

Las dificultades personales también tuvieron consecuencias en su relación con Kaya. En 2018, Panettiere cedió la custodia de su hija a Klitschko, una decisión que, según explicó posteriormente, tomó porque consideraba que era lo mejor para la niña mientras ella atravesaba su proceso de recuperación.

La separación fue uno de los episodios que más dolor le provocó. En sus memorias habló del vínculo con su hija y dejó claro que la decisión no significaba haber dejado de quererla, sino que buscaba protegerla mientras intentaba recuperar su estabilidad.

La muerte de su hermano

Otro golpe profundo llegó en 2023, cuando murió su hermano menor, Jansen Panettiere, quien también había trabajado como actor.

La muerte de Jansen tuvo un fuerte impacto emocional en Hayden y se sumó a una serie de experiencias traumáticas que había atravesado durante los años anteriores.

En medio de esas dificultades, la actriz decidió transformar parte de sus experiencias en un relato personal y publicó sus memorias en 2026, apenas unos meses antes de su muerte.

Sus últimos años y una nueva etapa

En los últimos años, Panettiere intentó recuperar su carrera y también utilizó su experiencia para hablar sobre adicciones, salud mental y recuperación. Su intención era mostrar que era posible atravesar momentos muy difíciles y volver a encontrar un camino de estabilidad.

Su muerte ocurrió apenas unos meses después de la publicación de su autobiografía. La investigación sobre las circunstancias del fallecimiento continúa y las autoridades informaron que no existen indicios de un hecho criminal ni signos de violencia.

Así, detrás de los personajes que la convirtieron en una estrella mundial, quedó también la historia de una mujer que desde muy joven enfrentó las consecuencias de la fama y atravesó adicciones, depresión, pérdidas familiares y una dolorosa separación de su hija, experiencias que decidió contar públicamente en los últimos meses de su vida.