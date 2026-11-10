La sexta edición de la Expo Geek Collection se realizará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Centro Cultural Conte Grand, en San Juan. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y se desarrollará de 16 a 21, con una edición especial dedicada a He-Man.

El encuentro reunirá figuras de colección, dioramas, consolas, arte y distintas expresiones del mundo geek. La exposición contará con más de 40 expositores, que presentarán colecciones de diferentes universos y temáticas.

He-Man, el protagonista de esta edición

El eje central de esta edición estará dedicado a Masters of the Universe, la franquicia conocida por el personaje He-Man. La propuesta temática incluirá un diorama con piezas de la primera generación, proyecciones de capítulos de la serie animada, un espacio para fotografías y sorteos.

La exposición también tendrá colecciones vinculadas a Transformers, Marvel, Barbie, autos y camiones de colección, además de piezas restauradas. De esta manera, la muestra ofrecerá distintas propuestas para quienes disfrutan del coleccionismo y la cultura popular.

Consolas, arte y actividades para los más chicos

Además de las exhibiciones, la Expo Geek Collection contará con puestos de venta al aire libre, espacios dedicados a las consolas y muestras de arte. También se realizarán talleres gratuitos de pintura y de figuras en 3D destinados a los más pequeños.

La actividad se desarrollará durante ambas jornadas en el Centro Cultural Conte Grand, con acceso gratuito para el público. La organización invita a la comunidad a participar de esta sexta edición, que tendrá como temática especial el universo de He-Man.

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