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He-Man y el mundo geek llegan al Conte Grand con entrada libre y gratuita

La exposición abrirá de 16 a 21, con más de 40 expositores, puestos de venta, consolas, arte y talleres gratuitos para chicos.

POR REDACCIÓN

La sexta Expo Geek Collection se realizará en el Centro Cultural Conte Grand. (Foto archivo Diario Huarpe)

La sexta edición de la Expo Geek Collection se realizará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Centro Cultural Conte Grand, en San Juan. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y se desarrollará de 16 a 21, con una edición especial dedicada a He-Man.

El encuentro reunirá figuras de colección, dioramas, consolas, arte y distintas expresiones del mundo geek. La exposición contará con más de 40 expositores, que presentarán colecciones de diferentes universos y temáticas.

He-Man, el protagonista de esta edición

El eje central de esta edición estará dedicado a Masters of the Universe, la franquicia conocida por el personaje He-Man. La propuesta temática incluirá un diorama con piezas de la primera generación, proyecciones de capítulos de la serie animada, un espacio para fotografías y sorteos.

La exposición también tendrá colecciones vinculadas a Transformers, Marvel, Barbie, autos y camiones de colección, además de piezas restauradas. De esta manera, la muestra ofrecerá distintas propuestas para quienes disfrutan del coleccionismo y la cultura popular.

Consolas, arte y actividades para los más chicos

Además de las exhibiciones, la Expo Geek Collection contará con puestos de venta al aire libre, espacios dedicados a las consolas y muestras de arte. También se realizarán talleres gratuitos de pintura y de figuras en 3D destinados a los más pequeños.

La actividad se desarrollará durante ambas jornadas en el Centro Cultural Conte Grand, con acceso gratuito para el público. La organización invita a la comunidad a participar de esta sexta edición, que tendrá como temática especial el universo de He-Man.

Datos del evento

  • Fecha: sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

  • Horario: de 16 a 21.

  • Lugar: Centro Cultural Conte Grand.

  • Entrada: libre y gratuita.

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