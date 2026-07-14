La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, reafirmó que no se retractará de las declaraciones que originaron un fuerte conflicto diplomático con la Embajada de Francia en Argentina. Su postura llegó luego de que el embajador Romain Nadal confirmara públicamente que la funcionaria fue declarada persona non grata por considerar que realizó expresiones "abiertamente racistas" sobre la selección francesa de fútbol.

Lejos de retroceder, Casado sostuvo que mantiene su postura y negó que sus publicaciones hayan tenido un contenido discriminatorio.

"Yo no me voy a retractar de algo que no pienso ni he dicho", afirmó la vicegobernadora en declaraciones a Canal 7.

La polémica comenzó tras un mensaje publicado por Casado en la red social X durante el Mundial 2026. Según explicó el embajador francés, la decisión de declararla persona non grata se adoptó porque la funcionaria nunca retiró esas expresiones.

"Sí, la declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas", sostuvo Nadal.

El diplomático remarcó además que la lucha contra la discriminación constituye uno de los valores centrales de la relación entre Francia y Argentina y afirmó que "el racismo no es una opinión. Es un delito".

Casado rechazó las acusaciones

Tras conocerse la ratificación de la medida, la vicegobernadora insistió en que su publicación fue malinterpretada y aseguró que, lejos de tener una intención discriminatoria, buscaba destacar la diversidad de la selección francesa.

"Es incomprensible la trascendencia teniendo en cuenta que en ningún momento tuvo una connotación racista como la quieren calificar. Todo lo contrario; pongo en valor que jugadores que son de origen africano han ocupado lugares en la selección francesa y eso habla bien de ellos", expresó.

También cuestionó la reacción de la representación diplomática francesa al señalar: "Parece que no tienen nada más importante que hacer que leer un posteo futbolístico de una vicegobernadora sudaca".

Asimismo, defendió sus comentarios sobre el delantero Kylian Mbappé y afirmó que sus críticas estuvieron dirigidas al futbolista y no a su origen.

Qué implica la decisión de la Embajada

La declaración de persona non grata comunicada por la Embajada de Francia no tiene efectos judiciales ni modifica la situación institucional de Casado como vicegobernadora de Mendoza.

En la práctica, significa que la representación diplomática francesa no la convocará a actividades oficiales ni mantendrá reuniones institucionales con ella mientras continúe vigente esa decisión.

Desde el Gobierno de Mendoza indicaron que no recibieron una comunicación formal por parte de la Embajada ni de la Cancillería argentina y aclararon que las expresiones de Casado fueron realizadas a título personal, por lo que no representan la posición oficial de la provincia.