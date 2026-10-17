Héctor Fernández, el camionero de Caucete que murió mientras trabajaba

El trabajador Héctor Fernández falleció este viernes cerca de las 18:00 mientras realizaba labores de recolección de residuos en Caucete. La víctima circulaba al mando de un camión contratado por el municipio cuando sufrió una severa descompensación física que le provocó la muerte inmediata al volante. La repentina pérdida generó una enorme congoja entre los vecinos del barrio Rincón del Este.

Tras el desvanecimiento de Héctor Fernández, el vehículo de gran tamaño continuó su marcha sin ningún tipo de control debido a que un pie del conductor quedó apretando el acelerador. La pesada unidad abandonó la calzada principal, cruzó un terreno proyectado para una plazoleta, superó una acequia y terminó su trayecto al colisionar contra un cúmulo de tierra.

La peligrosa maniobra involuntaria causó gran alarma en la zona, ya que el rodado atravesó un área destinada habitualmente al juego de los niños del vecindario. Por fortuna, durante el incidente no había residentes transitando por el lugar, por lo cual no hubo que lamentar personas heridas ni víctimas secundarias tras el impacto del camión.

El cadáver del conductor fue hallado en el interior de la cabina, volcado hacia el asiento del acompañante. Minutos después de la tragedia, parientes de Héctor Fernández acudieron al sitio del hecho y ratificaron el deceso, atravesando escenas de profundo sufrimiento e incredulidad ante la imprevista partida del recolector que limpiaba las calles sanjuaninas.