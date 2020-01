Heinze dio el visto bueno para la llegada de Ricardo Centurión a Vélez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Gabriel Heinze, director técnico de Vélez Sarsefield, manifestó su aprobación para la llegada de Ricardo Centurión al equipo de Liniers; "Ustedes traigan a Centurión, que yo me encargo", fue el claro mensaje del "Gringo" para la dirigencia velezana.



El DT entrerriano estuvo realizando averiguaciones sobre la conducta del jugador y no encontró objeciones para marcarlo como una de sus prioridades.



Los presidentes de Racing, Victor Blanco, y de Vélez, Sergio Rapisarda, se reunieron ayer para hablar sobre un posible préstamo de "Ricky", operación que de concretarse se haría en base a un contrato por un año, con cláusula de salida a los seis meses y opción de compra.



Centurión le manifestó a la directiva del "Fortín" que, en un primer momento, pretendía ir a Boca, aunque ya habría cambiado su prioridad. Así, de no mediar un llamado de último momento desde La Ribera, el lunes Ricky será jugador de Vélez en su regreso al fútbol argentino.



El polémico delantero, quién rescindió con el club mexicano Atlético San Luis, tiene sondeos de otros cuatro clubes: Lanús, ya descartado; Boca, que no profundizó en su interés; y más atrás Argentinos Juniors y Godoy Cruz, con dudas de parte de sus dirigentes.



El que fue a fondo fue Vélez Sarsfield, de la mano de Fernando Gago, muy amigo del extremo, y de Heinze, quién se siente capaz de manejar los deslices extra futbolísticos del jugador, que el próximo 19 de enero cumplirá 27 años.



En su oportunidad, el entrenador granate Luis Zubeldía expresó su interés por contarlo en sus filas, pero no hubo entendimiento económico y todo quedó en la nada.



Zubeldia fue quien lo ascendió en Racing desde la Reserva y lo puso como titular en mayo de 2012. Con la Academia integró los planteles campeones de primera división en los años 2014 y 2019.