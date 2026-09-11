Heladas en San Juan: ya hay 400 denuncias y 6.318 hectáreas afectadas

Las presentaciones corresponden a productores de 12 departamentos. Desde Producción recordaron que hay 10 días hábiles desde el siniestro para denunciar los daños y acceder a las evaluaciones correspondientes.

Las heladas registradas durante el último fin de semana provocaron daños en distintas zonas productivas de San Juan y, hasta la tarde del jueves 10 de septiembre, ya se habían registrado 400 denuncias que alcanzan a 6.318 hectáreas afectadas. Los reclamos fueron presentados por productores de 12 departamentos de la provincia.

Según los datos de la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro de Productores, las presentaciones corresponden a productores de 25 de Mayo, Caucete, San Martín, 9 de Julio, Angaco, Pocito, Ullum, Rawson, Albardón, Santa Lucía, Zonda y Chimbas.

Durante esta semana, el organismo recibió y procesó los reclamos vinculados con los daños ocasionados por las bajas temperaturas. La superficie consignada corresponde a las denuncias realizadas hasta el momento y todavía deberá ser verificada mediante los peritajes correspondientes.

Diez días hábiles para realizar las denuncias

Frente a la cantidad de presentaciones recibidas, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, destacó el trabajo realizado por los equipos de la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro de Productores para atender a los productores afectados.

El funcionario recordó que existe un plazo de 10 días hábiles desde la fecha del siniestro para realizar la denuncia de los daños y remarcó la importancia de efectuar el trámite dentro de ese período.

“En función del daño comprobado y peritado, se harán las evaluaciones pertinentes para declarar la correspondiente emergencia agropecuaria para los sectores afectados”, señaló Fernández.

La cantidad de hectáreas afectadas podría modificarse a medida que se incorporen nuevas denuncias y se completen las evaluaciones en las zonas productivas alcanzadas por las heladas.

Los productores que necesiten realizar consultas o solicitar información pueden comunicarse con la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro de Productores al 4306345.