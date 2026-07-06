Henderson festejó el pase de Inglaterra, chocó con un cartel y salió en camilla

La selección de Inglaterra consiguió su pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar tres a dos a México, aunque el clima de alegría se transformó en una profunda preocupación. El experimentado mediocampista Jordan Henderson protagonizó un accidente inesperado al finalizar el encuentro disputado en el Estadio Azteca.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel logró imponerse en el marcador gracias a dos goles de Jude Bellingham y un penal convertido por Harry Kane. Por el lado del conjunto local, los descuentos llegaron a través de Julián Quiñones y un tiro desde los 12 pasos ejecutado por Raúl Jiménez. El duelo mantuvo la tensión hasta el último minuto, cuando los europeos finalmente sellaron su clasificación en el torneo internacional.

Tras el silbato final, Henderson corrió para unirse en las celebraciones junto a sus compañeros Declan Rice y Harry Kane. En medio de los festejos, el jugador de 36 años intentó saltar un cartel publicitario ubicado detrás de uno de los arcos, pero cayó de forma estrepitosa y no logró levantarse por sus propios medios. El resto de los integrantes del plantel rodeó de inmediato al futbolista para solicitar la asistencia de los profesionales de salud ante la gravedad del impacto.

El personal médico debió intervenir rápidamente y retirar al deportista en camilla pasados algunos minutos del incidente. Aunque las cámaras de la transmisión sugieren que el golpe pudo producirse en la zona de la cabeza, todavía no existe precisión oficial sobre el área afectada. La delegación de Inglaterra permanece en estado de alerta mientras aguarda por la difusión del parte médico que determine la magnitud de la lesión sufrida por el volante.