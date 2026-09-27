A minutos de subirse al auto para disputar su carrera homenaje en el Autódromo El Zonda, Henry Martin habló con la transmisión de Motores del Mar y se refirió a sus expectativas para la competencia. El piloto sanjuanino partirá desde una posición retrasada luego del accidente que sufrió durante la jornada del sábado.

“Vamos a tratar de cumplir con la carrera”, expresó Martin antes de dirigirse hacia el Toyota Corolla Cross con el que afrontará la final del TC2000. El piloto aprovechó además para dirigirse al público que llegó al circuito y reconoció el error que protagonizó durante los entrenamientos.

“Perdón a todo el público. Ayer cometí un error, rompí el auto y no estoy en la posición esperada”, manifestó el sanjuanino, que pese al inconveniente se mostró dispuesto a disfrutar de una jornada especial frente a su gente. “Gracias totales para todos. A disfrutar”, cerró Martin en su breve mensaje antes de comenzar los preparativos para la final.

Una carrera marcada por el accidente

La participación de Martin había quedado en duda luego del fuerte golpe que protagonizó el sábado contra el paredón del circuito durante un entrenamiento. El impacto dañó el vehículo y le impidió completar la actividad prevista.

El equipo trabajó durante las horas posteriores para recuperar el auto y permitir que el piloto pudiera estar presente en la carrera homenaje. Finalmente, Martin quedó en condiciones de disputar la competencia, aunque desde una posición alejada de la punta.

La final del TC2000 es el momento central de la jornada en El Zonda. Para Martin, además, representa el regreso a un escenario significativo de su trayectoria deportiva y la posibilidad de correr nuevamente ante el público sanjuanino.

Mientras los pilotos completaban los últimos movimientos previos a la largada y se dirigían hacia sus vehículos, los cerros del autódromo permanecían ocupados por los espectadores que llegaron para acompañar la jornada.

Así, con el auto reparado y la carrera por delante, Martin se prepara para afrontar una competencia diferente a las habituales: la de volver a correr en El Zonda ante su gente y completar el homenaje que lo llevó nuevamente a la pista sanjuanina.