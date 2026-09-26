Henry Martin sufrió un fuerte accidente este sábado durante el segundo entrenamiento oficial del TC2000 en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello y su participación en la clasificación quedó en duda. Según pudo saber DIARIO HUARPE, el piloto sanjuanino perdió el control del Toyota Corolla Cross antes del ingreso al puente y terminó impactando contra el paredón.

El episodio se produjo cuando Martin buscaba los límites del auto en el sector del rulo. En esa maniobra, tomó la parte sucia de la pista, perdió adherencia y el vehículo se desacomodó hasta terminar contra el paredón.

El impacto se produjo con fuerza sobre el lateral derecho del Toyota Corolla Cross preparado por el Corsi Sport. A partir de ese momento, el equipo comenzó a trabajar contrarreloj para reparar los daños e intentar que el sanjuanino pueda salir a pista en la clasificación.

Por ahora, su participación en esa instancia permanece en duda y dependerá de que los trabajos sobre el auto puedan completarse a tiempo.

El accidente se produjo en un fin de semana especialmente significativo para Martin. El histórico piloto sanjuanino regresó al automovilismo nacional después de más de una década alejado de la competencia regular para disputar una carrera homenaje en El Zonda.

Para esta presentación, Martin conduce un Toyota Corolla Cross del Corsi Sport y comparte estructura con Gabriel Ponce de León, con quien también había coincidido años atrás dentro del equipo oficial Ford.

El sanjuanino se había preparado especialmente para este regreso. Durante los días previos realizó entrenamientos en karting en Pocito y también giró en el Circuito San Juan Villicum para adaptarse al vehículo antes de volver a competir oficialmente.

Martin fue campeón del TC2000 en 1997 y construyó buena parte de su trayectoria deportiva dentro de esa categoría. Además, registra dos victorias en El Zonda dentro del TC2000, circuito en el que históricamente mantuvo una relación especial con el público sanjuanino.

Ahora, toda la atención está puesta en el trabajo del Corsi Sport. El objetivo es reparar los daños producidos por el impacto y determinar si el Toyota podrá volver a pista para la clasificación.