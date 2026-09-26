Henry Martín hizo historia de noche en El Zonda: “Es una alegría enorme”

Henry Martín volvió a vivir una noche inolvidable en el lugar que marcó gran parte de su historia deportiva. El campeón del TC2000 de 1997 fue homenajeado este viernes en el Autódromo El Zonda – Eduardo Copello y, además, protagonizó una prueba inédita al girar de noche por parte del circuito.

“Una alegría enorme, una satisfacción por disfrutar con amigos, familia, con mis hijos”, expresó Martín a DIARIO HUARPE, todavía emocionado por el reconocimiento recibido en el histórico trazado sanjuanino.

La actividad formó parte de “El Zonda Iluminado”, una propuesta especial que reunió al público con pilotos reconocidos en la previa de la actividad oficial del TC2000. La noche incluyó anécdotas, fotografías, firmas de autógrafos y posteriormente los esperados giros nocturnos.

Martín volvió a subirse a un auto identificado con el número 58, uno de los números más representativos de su trayectoria. “Tener tantas alegrías y con un auto con un número tan, pero tan tradicional”, señaló el piloto sanjuanino.

El auto con el que corrió el piloto sanjuanino.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando los autos comenzaron a recorrer el trazado parcialmente iluminado. La prueba fue provisoria y alcanzó únicamente un sector puntual de El Zonda.

La iluminación se instaló desde el final de la recta principal, continuó por el sector conocido como “la viborita” y llegó hasta la variante. Para cubrir ese tramo se utilizaron seis generadores. El resto del circuito permaneció completamente a oscuras, ya que el objetivo era realizar una primera experiencia y evaluar cómo respondía ese sector bajo iluminación artificial.

Más allá de tratarse de una prueba parcial, la experiencia dejó una postal inédita para el automovilismo sanjuanino, ya que Martín quedó entre los primeros pilotos que giraron de noche en El Zonda.

El homenaje tuvo además un fuerte componente emocional. Martín pudo compartir la jornada junto a amigos, familiares y sus hijos, en un escenario donde construyó algunos de los capítulos más importantes de su carrera.

El fin de semana continuará con la actividad del TC2000, Top Race y Fiat Competizione, además de una importante presencia de pilotos sanjuaninos.

Para Henry Martín, sin embargo, esta fecha ya dejó una imagen difícil de olvidar: volver a El Zonda, recibir el cariño del público y sumar otro capítulo a una historia que sigue profundamente ligada al automovilismo de San Juan.