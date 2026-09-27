Henry Martin largará último en El Zonda tras el accidente del sábado

El regreso de Henry Martin a la competencia oficial tendrá un desafío adicional. El piloto sanjuanino, de 61 años, largará desde la última posición en la final del TC 2000 que se disputará este domingo en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, luego del fuerte accidente que protagonizó durante los entrenamientos del sábado.

Martin, campeón de la categoría en 1997, volvió este fin de semana a competir oficialmente después de 11 años. La presentación forma parte de un homenaje a su trayectoria en el TC 2000 y en el automovilismo nacional, en una jornada que generó gran expectativa entre los fanáticos sanjuaninos.

Durante la actividad del sábado, el piloto perdió el control de su Toyota y terminó impactando contra un muro de contención. El choque le impidió completar el entrenamiento y condicionó su posición de partida para la competencia principal.

Un regreso esperado en El Zonda

A pesar del accidente, Martin será uno de los protagonistas de una jornada especial para el automovilismo de San Juan. La expectativa por su regreso se reflejó en la presencia de público en los cerros del autódromo, que volvió a recibir una competencia del TC 2000 con el piloto local como uno de los principales atractivos.

La carrera homenaje representa el retorno de Martin a una categoría en la que dejó una marca destacada y que lo tuvo como campeón en 1997. Ahora deberá afrontar la final desde el último lugar de la grilla y avanzar posiciones a lo largo de la competencia.

La final del TC 2000 está prevista para las 13 horas. El primer lugar de la grilla será ocupado por Emiliano Stang, quien también compite con un Toyota.

Flaqué, otro sanjuanino en pista

La jornada también tendrá presencia sanjuanina en el Top Race. Fabián Flaqué partirá desde la tercera posición en la final de la categoría, prevista para las 11:45.

De esta manera, el domingo tendrá dos pilotos locales como protagonistas de las principales competencias del día en El Zonda: Flaqué desde una posición de privilegio en el Top Race y Martin desde el fondo del pelotón en la carrera homenaje de TC 2000.