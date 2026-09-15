Henry Martin ya está en San Juan y comenzó la preparación para uno de los regresos más esperados del automovilismo provincial. Apenas llegó este lunes, el histórico piloto se subió a un kart Rotax y completó una jornada de entrenamiento con la mira puesta en la carrera homenaje que disputará durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.

Martin giró durante un par de horas en La Pista Kart con un vehículo propiedad de Nicolás Gallardo. La práctica marcó el inicio de una serie de entrenamientos que realizará antes de volver oficialmente a competir frente al público sanjuanino.

La preparación continuará en los próximos días en el Circuito San Juan Villicum. Allí buscará sumar kilómetros y recuperar ritmo antes de recibir el Toyota Corolla Cross del Corsi Sport con el que participará de la fecha del TC2000.

El objetivo será que Martin pueda conocer el nuevo vehículo y comenzar su adaptación antes de trasladarse al autódromo El Zonda-Eduardo Copello, escenario elegido para una carrera que tendrá un fuerte componente emotivo.

La preparación para una vuelta especial

A su llegada a la provincia, Martin fue recibido por el interventor de la Federación Sanjuanina de Automovilismo, Juan Robledo; el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; el director de Náutica y Deportes en la Naturaleza, Jorge Maldonado; y los kartistas Nicolás Gallardo y Alfredo “Cabezón” Rodríguez.

El sanjuanino volverá a competir en la categoría en la que escribió una de las páginas más importantes de su carrera. Fue campeón del TC2000 en 1997 y acumuló 19 triunfos en 155 presentaciones.

El regreso tendrá además un significado especial por realizarse en El Zonda, donde Martin consiguió dos victorias durante aquella temporada de 1997 que terminó con su consagración nacional. Para esta presentación conducirá un Toyota Corolla Cross del Corsi Sport.

La fecha marcará también una nueva visita del TC2000 al histórico trazado sanjuanino, que volverá a recibir actividad nacional después de la multitudinaria presentación de abril.

Con los primeros giros en karting, Martin ya puso en marcha la preparación para reencontrarse con El Zonda y con el público sanjuanino en una carrera pensada como homenaje a su trayectoria.