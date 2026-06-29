Henry reveló el secreto de Messi para patear tiros libres y hacer los goles

Thierry Henry compartió detalles sobre los primeros años de Lionel Messi en el Barcelona. El ex delantero francés reveló que la efectividad del argentino en la pelota parada no fue inmediata. Según Henry, al comienzo de su etapa juntos, el jugador no lograba la precisión actual.

Recordó sus inicios diciendo que "Vi el inicio de sus tiros libres. Llegaba a entrenar, tiraba tiros libres y no eran buenos al principio. En su momento pensaba: no creo que eso lo vaya a dominar nunca".

La constancia fue fundamental para este cambio. Henry relató que la pelota "Pegaba en la barrera, día tras día." Sin embargo, ese esfuerzo transformó la realidad del rosarino. El francés analizó que "Ahora sus tiros libres o los para el portero, o es gol, o da en el palo o el travesaño." Para el ex futbolista, esta evolución demuestra que "Sí, hay un don. Sí. Pero hay que trabajarlo."

El contexto de aquel equipo era de transición, tras las salidas de figuras como Ronaldinho y Deco en 2007. "La gente lo olvida", señaló Henry al recordar a los compañeros que quedaron, como Xavi e Iniesta. También destacó una particularidad de Messi frente a otros deportistas de élite.

Explicó que "A veces ves a un gran jugador marcar un gol, y porque jugaste con él, te juro, lo que hace en entrenos es 10 veces más. Con Leo es al revés." El impacto real del argentino se veía en la competencia oficial, ya que Henry concluyó que "Lo hacía en el partido."

La exigencia del capitán argentino era total. Henry describió su ambición goleadora mencionando que "Si marcaba cuatro, quería cinco. Cinco, seis. Seis, siete. Siete, ocho." Esa mentalidad competitiva se manifestaba incluso en el éxito.

Al ser consultado sobre el humor del jugador, Henry afirmó que "Sí. También se molestaba cuando marcaba." Comparó esta búsqueda de la excelencia con la de otros profesionales como Cristiano Ronaldo. Sobre este perfil de deportistas, opinó que "Los que piensan distinto, piensan distinto. Si buscas la perfección, que es imposible, eso quieren." Finalmente, dejó una recomendación para los aficionados asegurando que "No intentes entender a un genio. Disfrútalo."