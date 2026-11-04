Hernán Crespo anunció que será papá con su novia 18 años menor que él

Hernán Crespo y Antonella Silguero anunciaron la hermosa noticia de que serán padres de una nena. El entrenador argentino de 51 años y la modelo de 33 confirmaron el embarazo en sus redes sociales, donde mostraron postales juntos acompañadas por la imagen de una ecografía que confirmó la llegada de la nueva integrante a la familia.

En su perfil de Instagram, la joven modelo compartió imágenes del emotivo momento junto al director técnico y le dedicó palabras muy afectuosas a la pequeña en camino. “El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos y cuánto te esperamos”, escribió con profunda emoción para dar a conocer la bella novedad.

El extitular de la selección no tardó en dejar su mensaje en la publicación para expresar la inmensa dicha que siente ante este acontecimiento. “Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida”, comentó el exdelantero. Luego subió una postal besando el vientre de su pareja para celebrar esta gran etapa personal.

“Se me explota el corazón de la alegría. Después de una larga búsqueda, se agranda nuestra familia”, agregó el exfutbolista en su historia personal. El DT ya es padre de Nicole, Sofía y Martina, nacidas de su vínculo con la modelo italiana Alessia Rossi, con quien estuvo casado por 17 años hasta separarse de forma definitiva en 2019.

La historia sentimental entre el exjugador y la joven comenzó gracias a conocidos mutuos en octubre de 2021 y con el tiempo avanzaron hacia la convivencia. La relación se hizo pública en el Mundial de Qatar 2022 cuando presenciaron juntos la final entre Argentina y Francia, consolidando una historia de amor que hoy celebra esta ansiada llegada.

La modelo llevaba adelante un proyecto textil que pausó al radicarse en Qatar cuando el exfutbolista dirigía al club Al-Duhail. Respecto a su perfil profesional, el entrenador de 51 años sonó para dirigir a River tras la salida de Marcelo Gallardo, aunque la dirigencia optó por Eduardo Coudet, momento en que tildó el interés como un gran elogio.

En julio de este año asumió como estratega de Atlas en México, donde lleva dirigidos 15 encuentros deportivos. En su plantilla cuenta con los argentinos Florián Monzón, Milton Valenzuela, Adonis Frías, Manuel Capasso y Kevin Zenón, mientras combina sus obligaciones del fútbol con la dulce espera de su cuarta hija junto a su actual pareja.