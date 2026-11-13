Hernán de Mala Fama se peleó a los gritos con su novia en televisión

Las grabaciones de PH volvieron a quedar en el centro de la polémica tras el cruce que protagonizaron la semana pasada la China Ansa y Santi Maratea. En esta oportunidad, el conflicto envolvió a Hernán Coronel, reconocido cantante de Mala Fama, quien detuvo el rodaje del programa por una inesperada crisis con su pareja actual, Lucrecia.

Según relató Natalie Weber en el programa Intrusos, el problema estalló a raíz de una confesión sentimental que hizo el músico frente a las cámaras. "Él dijo que conoció el amor gracias a su ex mujer, madre de sus hijos más grandes. Lucrecia, su actual pareja, con la que también tiene una hija, estaba en el piso y no le gustó nada", explicó la panelista sobre el origen de la discusión.

La tensión en el estudio creció rápidamente cuando Lucrecia intentó irrumpir en el decorado en medio de la grabación para recriminarle sus palabras al artista. La panelista detalló que el representante del cumbiero tuvo que interponerse para evitar que el escándalo pasara a mayores frente a todos los presentes. "Quiso entrar pero la frenó el mánager", aseguró Weber al describir el momento.

Las consecuencias de aquel episodio afectaron directamente la relación sentimental del líder de Mala Fama, quien atraviesa una fuerte crisis con la madre de su hija menor, Amora Melodía, nacida este mismo año. "Ella quería meterse furiosa pero la frenaron. La cosa terminó mal y al día de hoy, Hernán está distanciado de su mujer", agregó la panelista sobre el presente de la pareja.

Durante su participación en el ciclo, Hernán Coronel había intentado destacar la transformación positiva que experimentó su vida gracias a Marina, su primera esposa y madre de sus otros 3 hijos. Sin embargo, esa declaración pública provocó la furia inmediata de Lucrecia, con quien mantenía una consolidada historia de amor hasta este incidente en el canal.

Ante la gravedad de la situación, el músico se comunicó con las autoridades del programa para solicitar que ese fragmento sea eliminado de la edición final antes de salir al aire. Aunque todavía se desconoce si el pedido fue aceptado por la producción, Rodrigo Lussich cerró el tema con una frase contundente: "Si no lo vemos, es porque hay una censura importante".