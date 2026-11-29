El futuro laboral de Hernán Drago en la pantalla de El Nueve atraviesa un momento de total incertidumbre luego de confirmarse la venta de la productora Mandarina al canal. A raíz de esta operación empresarial, crecieron con fuerza los rumores que indican que el ciclo de entretenimientos Bienvenidos a Ganar no continuaría al aire durante el próximo año.

Ante la ola de versiones sobre el posible levantamiento del programa, la periodista y panelista de Gossipennet, Carla Bunny, decidió comunicarse directamente con el reconocido modelo para conocer su postura. El contacto se produjo mientras el conductor se encontraba disfrutando de un viaje en el exterior, lejos de los estudios de grabación de Buenos Aires.

Al recibir la consulta sobre qué sucederá con el ciclo televisivo, el presentador respondió desde Alaska con total sinceridad: "Buen día (estoy en Alaska son las 7.05 am acá) ni idea al respecto". De esta manera, el animador dejó en evidencia que la noticia sobre los cambios en la grilla también lo tomó por sorpresa durante su estadía en el norte del continente.

Luego de pedirle disculpas por interrumpir sus días de descanso, la comunicadora aprovechó la conversación para indagar sobre su situación contractual actual con la emisora. Sin dar rodeos ni ocultar la realidad de las negociaciones, Hernán Drago fue contundente respecto a su vínculo laboral para la próxima temporada: "No hablé aún".

Para llevar algo de claridad sobre los pasos a seguir, el conductor detalló cuál es su cronograma de regreso al país para retomar sus compromisos habituales frente a las cámaras. En ese sentido, explicó los días exactos en los que volverá a pisar la emisora: "El miércoles próximo vuelvo a Argentina y el jueves al canal".

Con estas declaraciones, Hernán Drago confirmó que todavía no existen definiciones concretas sobre su continuidad en El Nueve. Así, las dudas en torno al destino de Bienvenidos a Ganar siguen completamente abiertas a la espera de las reuniones que mantendrá con las autoridades tras su retorno al país.