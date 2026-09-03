El fútbol le regaló a Hernán Feler una escena que difícilmente olvide. Durante el partido entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, el relator de TyC Sports tuvo la posibilidad de narrar el ingreso de su propio hijo al campo de juego.

A los 81 minutos del segundo tiempo, Lucas Robertone dejó la cancha y fue reemplazado por Luca Feler, una de las jóvenes promesas de Vélez.

La particularidad hizo que el momento fuera todavía más especial: quien debía anunciar el cambio era nada menos que su papá, que estaba relatando el encuentro para la transmisión.

“Mi hijo Luca Feler”

Cuando llegó el momento de comunicar el cambio, Feler no pudo ocultar la emoción y pronunció una frase que rápidamente se volvió uno de los momentos más destacados de la transmisión.

“Si me permitís, con la 48, mi hijo Luca Feler”, expresó el relator, con evidente orgullo.

La presentación fue acompañada inmediatamente por el comentarista Ariel Senosiain, quien resumió la emoción de la escena con una breve frase: “Impresionante momento”.

El instante quedó registrado durante un partido de enorme trascendencia para ambos equipos, ya que Boca y Vélez se enfrentaron por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.

El debut de una joven promesa

Luca Feler forma parte del plantel de Vélez y es considerado una de las jóvenes promesas de la institución.

Su ingreso se produjo en los minutos finales de un encuentro que terminó igualado 0-0 y tuvo que definirse por penales. Boca finalmente se impuso 4-3 desde los doce pasos y avanzó a los cuartos de final.

Sin embargo, más allá del resultado, para la familia Feler la noche tuvo un significado particular. Hernán pudo acompañar desde su lugar de relator uno de los momentos más importantes en la carrera futbolística de su hijo.

La imagen y la frase del periodista durante la transmisión rápidamente captaron la atención de los espectadores y de los usuarios de redes sociales, que destacaron la emoción de un padre al poder relatar el ingreso de su hijo a una cancha profesional.