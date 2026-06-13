La caravana mundialista de GRUPO HUARPE sigue trayendo historias y esta vez no es la excepción. Hay quienes llegan al Mundial en avión, reservan un hotel y esperan el partido. Y después está Hernán Romero. Este argentino radicado en Nueva York decidió vivir la Copa del Mundo a su manera: arriba de un motorhome, cargado de bombos, banderas, Fernet, figuritas, amigos y una pasión inagotable por la Selección Argentina.

Su travesía hasta Kansas City duró 29 horas de ruta. Un viaje largo, cansador y mucho más complejo que un vuelo comercial. Pero para él, justamente ahí está la esencia.

“Uno que toca el bombo y anda con los trapos no puede tomar un avión. Nosotros lo hacemos bien de pueblo, bien argentino. Que nos cueste”, cuenta entre risas mientras acomoda banderas y prepara la previa del debut argentino.

Un viaje de 29 horas para seguir a la Selección

Hernán vive en Nueva York desde hace 27 años. Sin embargo, nunca perdió el vínculo con Argentina ni la costumbre de acompañar a la Selección en cada oportunidad que puede.

Cuando supo que el Mundial se jugaría en Estados Unidos, no tuvo dudas. Reservó un motorhome con anticipación, reunió a su grupo de amigos y emprendió el viaje hacia Kansas City.

La elección no fue casual. Además de ahorrar en alojamiento durante una Copa del Mundo con precios elevados, el vehículo se convirtió en un verdadero búnker albiceleste. Allí hay camas para siete personas, cocina, ducha, heladera y todo lo necesario para vivir varios días sobre ruedas.

Pero lo más importante no está en las comodidades. Lo más importante son los bombos, las banderas y la ilusión de volver a ver a la Argentina campeona.

La banda que llega desde todos los rincones de Estados Unidos

La previa que organiza Hernán no será una reunión cualquiera. Según cuenta, espera la llegada de hinchas argentinos provenientes de Miami, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Nueva York y distintos puntos del país.

Todos tienen el mismo objetivo: recrear el clima de una cancha argentina a miles de kilómetros de casa.

“Primero hacemos el banderazo un día antes. Después arrancamos dos o tres horas antes del partido. Hay asado, tragos, música y empezamos a tocar. Ahí arranca todo el descontrol”, relata.

Los bombos serán protagonistas. Según calcula, habrá cerca de cincuenta instrumentos acompañando la previa mundialista, una verdadera fiesta popular en pleno corazón de Estados Unidos: fernet, choripanes y una pasión que no entiende de fronteras.

Mientras mostraba el interior del motorhome, Hernán enumera los elementos indispensables para cualquier argentino lejos de casa. Hay gaseosas, alfajores, una colección de figuritas del Mundial y espacio reservado para la carne que irá a la parrilla.

Lo que no falta es el Fernet, aunque reconoce que conseguirlo en Estados Unidos no es sencillo.

“Acá una botella puede costar 45 dólares”, cuenta.

Por eso hizo una recomendación que rápidamente se volvió viral entre los argentinos que viajan al Mundial: traer Fernet desde Argentina siempre que sea posible.

La yerba tampoco escapa a los precios elevados, sin embargo, nada parece suficiente para desalentar a una hinchada acostumbrada a hacer sacrificios por la Selección.

El hincha que se crió con Maradona

A sus 53 años, Hernán reconoce que su corazón futbolero tiene una imagen imborrable: Diego Armando Maradona.

“Yo me crié con el Diego”, afirma mientras señala algunos recuerdos que conserva con orgullo.

Entre ellos, su participación en eventos homenaje al Diez en Nueva Jersey y una experiencia que recuerda como única: haber sido el único argentino presente tocando el bombo durante el sorteo de la FIFA bajo una intensa nevada y temperaturas extremas.

Pero aunque Maradona ocupa un lugar especial en su historia, también celebra a esta generación liderada por Lionel Messi. De hecho, durante la entrevista ocurrió algo inesperado.

Mientras abría sobres de figuritas junto al equipo de DIARIO HUARPE apareció la más buscada de todas: la de Messi.

El momento en que Hernán abrió su paquete de figurita con Ana Paula Zabala y salió la del 10 de la Selección: Lionel Messi. (Foto DIARIO HUARPE)

“Gracias a Diario Huarpe”, bromeó Hernán entre risas mientras celebraba el hallazgo.

Una pequeña señal de buena suerte para un hincha que ya hizo todo lo posible por acompañar a la Selección. porque cuando el Mundial se vive con pasión, no importa si el viaje dura una hora o veintinueve.

Lo importante es llegar y Hernán ya estacionó su casa rodante en Kansas para demostrarlo.