Boca Juniors comenzó a proyectar la temporada 2027 y un nombre inesperado apareció en el radar del mercado de pases. Se trata de Hernán López Muñoz, actual futbolista de Argentinos Juniors, quien podría dejar el equipo de La Paternal para convertirse en uno de los refuerzos del Xeneize.

La posibilidad tomó fuerza luego de que el periodista Sebastián Vignolo anticipara en el programa "Pasión por el fútbol" que el mediocampista ofensivo tiene grandes chances de vestir la camiseta azul y oro el próximo año. "Yo sé que hay un jugador que va a jugar en Boca el año que viene", aseguró durante la emisión, antes de mencionar directamente al futbolista.

López Muñoz tiene 26 años, surgió de las divisiones inferiores de River Plate y actualmente es una de las piezas destacadas de Argentinos Juniors. Su posible desembarco en La Bombonera generó repercusiones por su pasado en el Millonario y por su vínculo familiar con Diego Maradona, de quien es sobrino nieto.

La crisis de Argentinos Juniors y una posible salida

Uno de los factores que podría facilitar una eventual transferencia es el complicado presente institucional que atraviesa Argentinos Juniors. El club acumula deudas salariales con su plantel profesional y recibió una inhibición de la FIFA que le impide incorporar jugadores durante los próximos tres mercados de pases.

El malestar también se trasladó al campo de juego. Los futbolistas suspendieron un entrenamiento como medida de protesta por los salarios adeudados y posteriormente expresaron su preocupación a través de las redes sociales.

Entre ellos estuvo el propio López Muñoz, quien publicó un mensaje crítico hacia la dirigencia. "Este plantel se bancó todas en contra, no nos ayudaron nunca. Peleamos con poco y nada, con deudas y promesas incumplidas", manifestó.

En ese escenario, una posible venta del mediocampista podría representar una alternativa económica para la institución de La Paternal.

De River a Boca: el pasado de López Muñoz

La posible llegada al Xeneize también tiene un condimento especial por la historia del jugador con River. López Muñoz se formó futbolísticamente en el Millonario, aunque no logró consolidarse en Primera División y continuó su carrera en otros equipos.

Después de su paso por la Major League Soccer (MLS), donde jugó para San José Earthquakes, llegó a Argentinos Juniors y terminó convirtiéndose en una de las figuras del equipo.

Su relación con Boca también tuvo declaraciones que hoy vuelven a tomar relevancia. Tiempo atrás, el futbolista había descartado la posibilidad de jugar en el clásico rival de River. "Si me llaman de Boca, no. Por respeto a River y porque quiero mucho al club. No iría", había expresado.

Sin embargo, a fines de 2025, su padre, Daniel López Maradona, dejó abierta otra posibilidad al señalar que su hijo podría aceptar una propuesta del Xeneize.

Por ahora, la versión sobre su llegada a Boca se apoya en las declaraciones de Vignolo y no en una negociación oficialmente confirmada. El mercado de pases de cara a 2027 comienza a generar expectativas y López Muñoz aparece entre los nombres que podrían protagonizar uno de los movimientos más comentados.