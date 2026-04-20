El Superclásico terminó con los ánimos caldeados y una imagen que se repitió en cada televisor del país: el reclamo airado de los jugadores de River Plate contra Darío Herrera. En el ojo de la tormenta quedó la jugada del minuto 48, donde Lucas Martínez Quarta cayó tras un cruce con Lautaro Blanco.

A pesar de las protestas que se extendieron incluso después del pitazo final, el juez se mantuvo firme en su postura de no cobrar la pena máxima ni recurrir a la revisión en el VAR.

Según trascendió a través del periodista Germán García Grova, Herrera dio sus argumentos técnicos para ignorar la caída del "Chino" en el área xeneize. “Evalué que el contacto de Blanco es sin fuerza para derribar a Martínez Quarta, que siente el contacto y se deja caer”, habría manifestado el colegiado para justificar su decisión de dejar seguir el juego.

El tenso cruce con Martínez Quarta

La transmisión oficial captó el momento exacto en el que el defensor de River increpó al árbitro, recordándole su jerarquía internacional para intentar condicionar la mirada sobre la jugada.

Martínez Quarta: “Me extraña de vos que vas a ir al Mundial. Siempre lo mismo. No me deja jugar la pelota, es penal”.

Herrera: “No, Chino, vos sabés que no”, respondió el juez de manera tajante mientras se retiraba del campo de juego.

Con esta explicación, queda claro que para el equipo arbitral no hubo un "uso de fuerza desmedida" ni un desplazamiento que justificara el penal, cerrando así una de las polémicas más calientes del fútbol argentino en lo que va del año.