"Hicieron del deber una forma de vida", el homenaje de Néstor Álvarez

En el Cementerio de Capital, durante los honores finales a Marcelo Germán Videla, Carlos Dante Heredia, Rubén Castro y Jorge Carlos Carbajal, el jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez, pronunció un emotivo discurso en el que resaltó el compromiso, la vocación de servicio y la calidad humana de los cuatro funcionarios fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil.

Frente a familiares, autoridades, integrantes de las fuerzas de seguridad y compañeros de trabajo, Álvarez comenzó sus palabras reconociendo el profundo impacto que dejó la pérdida dentro de la institución.

"Hoy nos unimos con el corazón colmado de dolor para despedir a quienes, hasta el último instante de sus vidas, usaron un uniforme que vistieron con orgullo y el juramento que un día hicieron de servir y proteger a nuestra comunidad."

El jefe policial sostuvo que la tragedia representa una pérdida que trasciende lo profesional.

"Hay un vacío inmenso en la Policía de San Juan. No solo perdemos destacados profesionales, sino también a hombres de honor, líderes, compañeros y servidores públicos que hicieron del deber una forma de vida."

"Dejaron una huella imborrable"

En otro tramo de su mensaje, Álvarez repasó las cualidades que distinguieron a los cuatro funcionarios durante sus años de servicio.

"A lo largo de su trayectoria demostraron un firme compromiso con el servicio público, ejerciendo sus funciones con responsabilidad, dedicación, profesionalismo y un inquebrantable sentido del deber."

También destacó que el ejemplo de los fallecidos fortaleció a la institución policial y quedará como referencia para quienes continúan en funciones.

"Su liderazgo, entrega y ejemplo han contribuido al fortalecimiento de nuestra institución y han dejado una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de compartir un camino junto a ustedes."

Un mensaje para las familias

Dirigiéndose a los familiares de las víctimas, el jefe de Policía expresó el acompañamiento de toda la fuerza y aseguró que el recuerdo de los cuatro funcionarios permanecerá vivo.

"A sus familias les expresamos nuestro más profundo respeto, gratitud y acompañamiento. Ninguna palabra podrá aliviar el dolor de una pérdida tan grande, pero queremos que sepan que el legado de sus seres queridos va a trascender el tiempo."

Álvarez afirmó que la mejor forma de honrar su memoria será continuar desempeñando el servicio público con la misma entrega que ellos demostraron.

"La mejor manera de honrar su memoria será continuar trabajando con la misma entrega y responsabilidad como ellos lo hicieron cada día."

El último saludo

En el cierre de su intervención, el jefe policial pidió por el descanso eterno de las víctimas y pronunció uno por uno los nombres de los funcionarios homenajeados.

"Que Dios les conceda el descanso eterno, fortalezca a sus familias y nos dé la serenidad para afrontar esta irreparable pérdida. Su sacrificio no será olvidado; su memoria vivirá por siempre en la historia de la Policía de San Juan."

Finalmente, Álvarez nombró a Marcelo Germán Videla, Carlos Dante Heredia, Rodolfo Rubén Castro y Jorge Carlos Carbajal, antes de concluir con una última expresión que selló el homenaje institucional:

"Descansen en paz."