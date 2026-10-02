Un insólito robo tuvo como escenario al Centro de Salud Agustín Roselli, ubicado en la localidad de La Puntilla, en el departamento Caucete. Los delincuentes ingresaron al lugar luego de violentar el techo y realizar un boquete, por donde accedieron al interior de la salita.

Una vez adentro, los autores sustrajeron un equipo completo de aire acondicionado. El hecho fue denunciado y la investigación quedó en manos de personal policial.

La investigación permitió recuperar el equipo

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Unidad Rural N°3 Los Médanos fueron comisionados para investigar el robo.

A partir de distintas averiguaciones y de un trabajo investigativo, los policías lograron establecer el lugar donde se encontraba el equipo sustraído y procedieron a su secuestro.

Se trata de un aire acondicionado tipo split frío-calor de 3.000 frigorías, marca LG, compuesto por la unidad exterior, la unidad interior y su correspondiente control remoto.

El equipo fue recuperado y quedó a disposición de las autoridades mientras continúa la investigación para determinar quiénes fueron los responsables del ingreso al centro de salud y del robo.