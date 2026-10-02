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Policiales > Procedimiento

Hicieron un boquete en el techo de una salita en Caucete y robaron un aire acondicionado

El hecho ocurrió en el Centro de Salud Agustín Roselli, en La Puntilla. Los delincuentes violentaron el techo para ingresar y sustrajeron un equipo completo. La Policía Rural logró recuperarlo tras una investigación.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El equipo de aire acondicionado fue recuperado por efectivos de la Unidad Rural N°3 Los Médanos. (Gentileza)

Un insólito robo tuvo como escenario al Centro de Salud Agustín Roselli, ubicado en la localidad de La Puntilla, en el departamento Caucete. Los delincuentes ingresaron al lugar luego de violentar el techo y realizar un boquete, por donde accedieron al interior de la salita.

Una vez adentro, los autores sustrajeron un equipo completo de aire acondicionado. El hecho fue denunciado y la investigación quedó en manos de personal policial.

La investigación permitió recuperar el equipo

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Unidad Rural N°3 Los Médanos fueron comisionados para investigar el robo.

A partir de distintas averiguaciones y de un trabajo investigativo, los policías lograron establecer el lugar donde se encontraba el equipo sustraído y procedieron a su secuestro.

Se trata de un aire acondicionado tipo split frío-calor de 3.000 frigorías, marca LG, compuesto por la unidad exterior, la unidad interior y su correspondiente control remoto.

El equipo fue recuperado y quedó a disposición de las autoridades mientras continúa la investigación para determinar quiénes fueron los responsables del ingreso al centro de salud y del robo.

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