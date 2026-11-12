El aumento de los caudales de los ríos sanjuaninos encendió las alertas de las autoridades de Hidráulica. El director del organismo, José María Ginestar, advirtió que la provincia se encuentra cerca del límite de la primera etapa de crecidas y señaló que el río San Juan podría registrar picos estimados de 200 metros cúbicos por segundo. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Radio Sarmiento, en la que también detalló las dificultades que generan las olas de hasta un metro y medio en Calingasta y las medidas que se preparan para regular el agua en los diques.

"Estamos al límite de esta primera etapa de los problemas que puedan estallarse en el río", sostuvo el funcionario al describir el escenario actual. La preocupación está vinculada principalmente con la importante acumulación de nieve en la cordillera y las temperaturas elevadas, que aceleran el proceso de deshielo y aumentan el aporte de agua a los cauces.

Ginestar explicó que el río San Juan transportaba alrededor de 40 metros cúbicos por segundo hace 15 días y que actualmente registra un promedio que podría superar los 120 m³/s durante esta semana. En tanto, un río de la zona de Iglesia que anteriormente aportaba unos 6 m³/s llegó a registrar entre 4 y 20 m³/s, según las mediciones mencionadas durante la entrevista.

El funcionario advirtió que, si se mantienen las condiciones actuales, podrían producirse picos estimados de 200 m³/s. Se trata de un caudal que representa un desafío para la capacidad de regulación de los embalses y para las defensas construidas en distintos sectores de la provincia.

Olas de hasta un metro y medio en Calingasta

Uno de los fenómenos que genera preocupación se observa en el río San Juan, a la altura del kilómetro 101 de la ruta que conecta con Calingasta. Allí se registraron olas de entre un metro y un metro y medio, que modifican las condiciones habituales del cauce.

Ginestar explicó que este comportamiento dificulta las mediciones en el aforador del sector. Se trata de una estructura con una vagoneta metálica suspendida de un cable de acero, utilizada para realizar controles sobre el río.

El aumento del caudal y el desplazamiento del agua hacia una de las márgenes modificaron el perfil del fondo, lo que obliga a actualizar las mediciones para calcular correctamente el volumen que circula. Sin embargo, aclaró que Hidráulica mantiene otros puntos de control para no perder información sobre el comportamiento del río.

La situación también preocupa por las defensas de Calingasta, particularmente en la zona del Matadero, donde las obras de mitigación tienen cada vez menos margen frente al crecimiento del cauce. El director reconoció que todavía no se trata de defensas diseñadas a partir de estudios integrales de toda la cuenca, sino de intervenciones destinadas a reducir los riesgos.

El límite de operación de los diques

Otro de los aspectos centrales de la entrevista fue la capacidad de los embalses para recibir los aportes de agua. Ginestar indicó que un caudal sostenido de 150 m³/s durante un día puede provocar que el dique Caracoles aumente un metro su nivel. Esa medida constituye el máximo de crecimiento diario establecido en los manuales de operación.

Cuando se superan esos valores, deben evaluarse mecanismos adicionales para regular los embalses, como la apertura de descargadores de fondo y la utilización de las turbinas.

Por el momento, Hidráulica no había activado esos mecanismos en Caracoles, aunque mantenía un seguimiento permanente de la situación. En cambio, destacó que se logró recuperar el funcionamiento del descargador de fondo del dique Cuesta del Viento, que llevaba tiempo fuera de servicio y cuya puesta operativa demandó más de un año de trabajos.

En esa cuenca, los aportes también aumentaron considerablemente. El funcionario explicó que están llegando cerca de 20 m³/s al embalse, mientras que el sistema de riego utiliza alrededor de 8 m³/s.

La eventual necesidad de liberar mayores volúmenes de agua también podría generar complicaciones aguas abajo. Entre los sectores que requieren atención mencionó el tramo comprendido entre Punta Negra y Quebrada de Ullum, especialmente la calle Las Moras, que podría quedar intransitable ante determinadas maniobras de descarga.

El pronóstico hídrico anticipa una temporada con más agua

El incremento de los caudales se produce en un contexto de mayor disponibilidad hídrica proyectada para San Juan durante el ciclo 2026-2027.

De acuerdo con las estimaciones elaboradas por especialistas de la Universidad Nacional de San Juan, el río San Juan podría registrar un escurrimiento de aproximadamente 1.653 hectómetros cúbicos (Hm³) entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. La proyección representa un incremento del 119,5% respecto de los 753 Hm³ registrados en la temporada anterior.

El escenario proyectado contempla un volumen máximo de 1.817 Hm³ y uno mínimo de 1.489 Hm³. Estas estimaciones permiten anticipar una temporada con mayores aportes a los embalses, aunque el volumen definitivo dependerá de la evolución del deshielo y de las condiciones climáticas.

En este punto es importante diferenciar las unidades: los 200 m³/s mencionados por Ginestar son un pico estimado de caudal, es decir, la cantidad de agua que podría circular por segundo en el río. Los 1.653 Hm³, en cambio, corresponden al volumen total de agua proyectado para toda la temporada hídrica.

La preocupación por las lluvias y el pedido a los vecinos

Ginestar también advirtió que el deshielo no es el único factor de riesgo. Las precipitaciones en la montaña representan una preocupación adicional porque pueden generar crecidas en cauces que históricamente no registraban circulación de agua.

El funcionario señaló que resulta difícil establecer proyecciones precisas debido a las condiciones excepcionales de nieve acumulada en la cordillera y a la falta de antecedentes estadísticos comparables.

Además, recordó que una eventual combinación de agua en los ríos, los canales, los desagües y las zonas urbanas podría agravar las consecuencias de las crecidas.

Por ese motivo, pidió colaboración a los vecinos para mantener limpias las acequias, cunetas y desagües, y evitar arrojar residuos en los canales.

«Ojalá no lleguen estos momentos y todo sea una anécdota, que tengamos agua en el río, agua en los canales, agua en los desagües, lluvia y encima un canal tapado», expresó.

El director de Hidráulica sostuvo que la provincia atraviesa una etapa que requiere vigilancia permanente, trabajos preventivos y coordinación entre los organismos provinciales y los municipios para afrontar el incremento de los caudales durante las próximas semanas.