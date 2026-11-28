El río San Juan tendrá un nuevo incremento de caudal durante los próximos días, según confirmó el director de Hidráulica, José María Ginestar. La medida forma parte de un esquema de manejo del recurso hídrico que busca acelerar la llegada del agua hasta el puente de Albardón, favorecer la recarga de acuíferos y proteger sectores estratégicos vinculados al abastecimiento.

Desde el 16 de noviembre, la Provincia comenzó a liberar agua hacia el río, con entregas que rondan entre los 10 y los 15 metros cúbicos por segundo en el sector de la Costanera. Sin embargo, el funcionario anticipó que podrían realizarse nuevos incrementos para favorecer el desplazamiento del caudal.

"Probablemente aumentemos un poco el caudal para generar que el agua llegue más rápido al puente de Albardón", explicó Ginestar.

El movimiento del agua también despertó preocupación por las imágenes de vecinos que se bañan en distintos sectores de la Costanera, principalmente en Chimbas. Ante las altas temperaturas, algunas personas utilizan el cauce como lugar para refrescarse, aunque desde Hidráulica advirtieron que está prohibido y representa un riesgo.

Por qué aumentará el caudal del río San Juan

Ginestar aclaró que la liberación de agua hacia el río no perjudica la distribución destinada al riego ni el abastecimiento de agua potable. Por el contrario, responde a una planificación que contempla el aprovechamiento de los excedentes hídricos.

Entre los objetivos se encuentra favorecer la recarga de los acuíferos y proteger infraestructura vinculada al abastecimiento, como la galería filtrante de Obras Sanitarias y distintos sectores de Marquesado.

El funcionario explicó que el manejo del recurso se realiza de manera escalonada. En una primera instancia, el agua disponible se destina principalmente al riego y, cuando el balance hídrico comienza a ser positivo, se inicia la entrega al río.

Posteriormente, a medida que aumenta la disponibilidad, se avanza con el llenado de los embalses hasta alcanzar las cotas previstas. La planificación apunta a llegar a fines de marzo o abril con los diques en sus niveles máximos, de manera de contar con reservas suficientes antes del próximo invierno.

Como referencia, Ginestar indicó que una entrega promedio de 15 metros cúbicos por segundo durante un año representaría alrededor de 470 hectómetros cúbicos destinados al río. En comparación, recordó que durante el año pasado recibió aproximadamente 700 hectómetros cúbicos.

El impacto de las tormentas y el manejo de los diques

En relación con las tormentas registradas en San Juan, el director de Hidráulica explicó que el manejo del caudal del río y el escurrimiento del agua de lluvia son procesos diferentes.

Uno de los sectores que requiere mayor seguimiento es Calingasta, donde pueden registrarse importantes ingresos de agua al sistema. Desde allí, el recurso continúa hacia el dique Caracoles, que permite regular los caudales.

Ginestar detalló que, cuando el ingreso ronda los 150 metros cúbicos por segundo, el embalse puede crecer aproximadamente un metro por día. Si los aportes superan ese nivel, es necesario comenzar a erogar agua hacia el siguiente dique y continuar con el proceso de regulación.

De esta manera, el volumen que finalmente llega a la Costanera depende tanto de los aportes del río como de las decisiones operativas para administrar el almacenamiento en los embalses.

Advierten por el peligro de bañarse en el río San Juan

El incremento del agua y las altas temperaturas también pusieron en evidencia una situación que preocupa a las autoridades: la presencia de personas que ingresan al río para bañarse.

Las imágenes de vecinos refrescándose en distintos puntos de la Costanera, especialmente en Chimbas, se viralizaron en los últimos días y generaron consultas sobre la apertura de compuertas y los controles.

Al respecto, Ginestar indicó que se colocó cartelería preventiva y que continuarán reforzando la señalización para advertir sobre los peligros de ingresar al cauce.

El funcionario reconoció que mantener una vigilancia permanente resulta complejo debido a que el río San Juan tiene aproximadamente 100 kilómetros de recorrido. No obstante, señaló que la Policía cuenta con una circular interna para realizar controles y labrar las actas de infracción correspondientes, debido a que está prohibido bañarse en el río.

La advertencia cobra especial importancia ante el aumento previsto del caudal. Las condiciones del cauce pueden cambiar y el agua avanzar hacia sectores donde inicialmente no se observa una presencia importante.

Por eso, desde Hidráulica insistieron en la necesidad de respetar las indicaciones y evitar ingresar al río, incluso en aquellos lugares donde la profundidad o la velocidad del agua puedan parecer menores.