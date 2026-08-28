El Departamento de Hidráulica confirmó un aumento en la disponibilidad de agua destinada a los productores de San Juan y explicó cuáles son los motivos que permitieron mejorar el volumen entregado para el riego agrícola.

El director del organismo, José María Ginestar, señaló que el incremento está relacionado con una mayor disponibilidad del recurso y con las operaciones que se están realizando sobre los embalses y las descargas hacia el río.

“Nosotros lo que estamos haciendo ahora son algunas pruebas justamente en descargas hacia el río. Eso también lleva a alguna operación sobre los embalses”, explicó Ginestar en diálogo con DIARIO HUARPE.

Aumentó el coeficiente de entrega

El funcionario confirmó que el incremento del recurso ya se refleja en el sistema de riego. Según detalló, el coeficiente que se encontraba alrededor de 0,30 metro cúbico por segundo (m^3/s) pasó a 0,37, mientras que en los compartos se ubicó en 0,35.

“Eso nos permite poder mejorar algo el sistema de riego”, explicó Ginestar, al referirse a la mayor cantidad de metros cúbicos de agua que actualmente pueden ser destinados al sector productivo.

La medida permite mejorar las condiciones de entrega para los regantes, aunque desde Hidráulica remarcaron que la situación todavía requiere un manejo cuidadoso del recurso.

¿Por qué aumentó el agua disponible?

Ginestar explicó que el incremento se produce en un contexto en el que el recurso hídrico disponible aumentó y el organismo comenzó a realizar distintas maniobras para aprovecharlo de manera eficiente.

Las operaciones sobre los embalses y las pruebas de descarga hacia el río forman parte de ese esquema de manejo. La intención es mejorar la distribución sin comprometer las reservas necesarias para afrontar posibles crecientes.

Actualmente, el río aporta alrededor de 30 a 35 metros cúbicos por segundo, mientras que el sistema de riego necesita entre 45 y 50 metros cúbicos por segundo de manera continua.

Por eso, aunque el escenario mejoró, Hidráulica mantiene un seguimiento permanente de los caudales y de las reservas.

Buscan sostener el riego hasta octubre

El objetivo de las autoridades es poder avanzar hacia fines de octubre con la mayor continuidad posible en el riego.

Ginestar explicó que la evolución del recurso será analizada de manera constante y dejó abierta la posibilidad de nuevos cambios en el coeficiente si las condiciones hídricas lo permiten.

“Todo se tiene que estudiar de forma continua”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que las previsiones permiten esperar una mejora en la disponibilidad de agua durante los próximos meses:

“Todo indicaría que vamos a tener agua por el río, que vamos a tener mucha agua en los canales”.

El desafío será administrar el mayor caudal

El aumento de la disponibilidad también plantea nuevos desafíos para el sistema hídrico provincial. Según explicó Ginestar, si se cumplen las previsiones y además se producen lluvias sobre las fincas, algunos productores podrían necesitar menos agua de los canales.

En ese escenario, el excedente podría terminar en los drenajes, generando problemas si estos se encuentran obstruidos.

“Si algún vecino lo ha tapado va a terminar en la casa de otro vecino”, advirtió el funcionario.

Por este motivo, el comité de crisis también analiza cómo regular el recurso ante un escenario de mayor disponibilidad de agua.

A su vez, Hidráulica debe preservar determinadas cotas de seguridad en los embalses, especialmente ante la posibilidad de crecientes. Bajar demasiado las reservas podría dificultar la operación posterior de los diques cuando ingresen mayores caudales.

De esta manera, el Gobierno busca aumentar progresivamente el agua destinada a los productores, pero manteniendo un control permanente sobre los ríos, canales y embalses para administrar el recurso de acuerdo con la evolución del escenario hídrico.