Hidráulica cuestionó un video viral sobre un supuesto colapso del dique de Ullum

Un video que circula en redes sociales y plantea qué ocurriría si un terremoto provocara el colapso del dique de Ullum generó consultas entre los sanjuaninos. En diálogo con Te Lo Tengo que Decir!, de HUARPE TV, el director del Departamento de Hidráulica, José María Ginestar Rivas, se refirió al contenido y explicó cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para evaluar la seguridad de los embalses.

Ginestar cuestionó que el escenario presentado en el video pueda tomarse como una representación de lo que ocurriría ante un terremoto. Según explicó, para realizar una evaluación de ese tipo es necesario contar con información y cálculos técnicos que permitan determinar el comportamiento de la infraestructura y del agua.

“Los embalses tienen una resistencia pensada también. Cuando se concluye esa ingeniería se tiene en cuenta la zona sísmica”, explicó durante la entrevista.

El funcionario señaló que San Juan se encuentra en una zona sísmica y que esa condición forma parte de los parámetros considerados en el diseño de los embalses. También indicó que la ingeniería contempla escenarios hidrológicos extremos, entre ellos crecidas de gran magnitud.

Ginestar Rivas reconoció que la posibilidad de un terremoto forma parte de los riesgos naturales de la provincia, pero diferenció esa posibilidad del escenario planteado en el material que circula en redes sociales.

“Pensar en un terremoto sobre la cuenca del río San Juan probablemente es una probabilidad en la que vivimos en San Juan”, sostuvo.

La preocupación actual está en la operación de los embalses

Durante la entrevista con Te Lo Tengo que Decir!, el director de Hidráulica explicó que la atención del organismo está puesta actualmente en otro escenario: la operación de los embalses frente al importante aporte de agua que se espera por el deshielo.

San Juan atraviesa una situación hídrica diferente a la de los últimos años debido a la importante acumulación de nieve registrada en la Cordillera. Frente a este panorama, uno de los objetivos es administrar los volúmenes que ingresen a los embalses y evitar situaciones que obliguen a activar los vertederos.

Ginestar Rivas explicó que los vertederos constituyen una herramienta de control del agua y que su activación implica perder parte de la capacidad de manejo del recurso. Por eso, Hidráulica trabaja en las condiciones de las compuertas y en la operación de los embalses para administrar los aportes provenientes de la Cordillera.

El funcionario también remarcó que el escenario de mayor disponibilidad de agua no implica que la provincia pueda utilizar el recurso sin límites. Después de varios años de sequía, parte del aporte deberá destinarse al río, otra parte a la recarga de los acuíferos y otra deberá quedar almacenada en los embalses.

Buscan conservar reservas para los próximos años

Ginestar Rivas explicó que el objetivo es aprovechar el actual ciclo hídrico para llegar a marzo y abril con los embalses en las mejores condiciones posibles y contar con reservas ante un eventual retorno de períodos secos.

En este sentido, sostuvo que los ciclos de abundancia y escasez pueden alternarse y que la provincia debe evitar desperdiciar el agua disponible.

“Muy probablemente, en el ámbito de la probabilidad de siempre, si hemos tenido cinco o seis años de sequía, con picos más chicos, con picos más altos, vamos a tener más años de sequía”, afirmó en Te Lo Tengo que Decir!.

En paralelo, Hidráulica prepara nuevas mediciones en la Cordillera para determinar con mayor precisión la cantidad de nieve acumulada. La tarea depende de las condiciones meteorológicas y de las ventanas de acceso a la alta montaña, donde actualmente se registran sectores con varios metros de nieve.

Ginestar Rivas señaló que el organismo tiene previsto avanzar con estos trabajos cuando las condiciones permitan el ingreso de los equipos. Mientras tanto, el seguimiento del agua que ingresa a los embalses permitirá conocer el volumen efectivo del aporte hídrico de esta temporada.