El Departamento de Hidráulica realizó durante noviembre tareas de limpieza, encauzamiento de ríos y refuerzo de defensas en 16 departamentos de San Juan. Los trabajos se desarrollaron en el marco de Copre, con maquinaria propia y en coordinación con distintos municipios, para mejorar el escurrimiento del agua ante la temporada de mayores caudales.

Las intervenciones incluyen limpieza de cauces, levantamiento de monda y construcción de defensas en distintos puntos de la provincia.

Las intervenciones buscan reducir el impacto de posibles crecidas y mejorar la infraestructura hídrica en diferentes zonas de la provincia. Desde el organismo aclararon que se trata de obras de mitigación, por lo que no eliminan el riesgo hídrico.

Limpieza de cauces y defensas en los departamentos

En Iglesia se realizaron trabajos sobre las defensas del arroyo Agua Negra y en la laguna de Bella Vista, mientras que en Calingasta se intervino en los ríos Los Patos y Calingasta hasta su intersección, cerca del puente departamental. En Jáchal se trabajó en los ríos Jáchal y Huaco, además de limpiar los colectores de calle Vieja, Población, Rincón y Portezuelo.

En Valle Fértil, las tareas de encauzamiento y defensa en Astica están en su etapa final, con trabajos sobre los dos brazos del río hacia el este. En uno de ellos ya se llegó hasta la ruta provincial 510, mientras que en el otro continúan las intervenciones hasta las alcantarillas.

En Zonda se trabajó sobre las defensas del río de la Ciénaga y en el encauzamiento aguas abajo del Puente Blanco hasta la embocadura del dique Soldano, además de intervenir en drenes internos del Parque Sarmiento. En Ullum se construyen defensas en la zona de La Usina y se encauzó la bajada de creciente Ginestar, junto con la limpieza de una alcantarilla que afecta al canal del Bajo.

En Albardón se trabaja en los ríos Yakin, Burela, Bolado y Ávila, y se realizó la limpieza debajo del puente. En Pocito se levantó monda en calles 7, 10 y Nueva, finalizaron tareas en calle 17 y en calle 18 y Aberastain, y continúan los trabajos en el dren 4 y la bajada de creciente N.º 4.

También se intervino en el dren Pocito Viejo, por calle Chacabuco. En Santa Lucía se limpian los drenes 25 de Mayo, por calle Roque Sáenz Peña, y Richet Zapata, mientras que en Chimbas se trabaja en los drenes General Chimbas y General de avenida Benavidez.

En Angaco finalizaron la limpieza y el encauce del descargador del comparto. En Caucete, las defensas sobre el río Bermejo presentan un avance del 90%, con trabajos que ya pasaron el puente ferroviario y avanzan hacia el puente carretero, mientras que en Marayes se construyen defensas y comenzaron las tareas en los descargadores hacia el río.

Obras en el este y el sur provincial

En 25 de Mayo finalizaron la limpieza de los drenes de calle 21 y de calle 4 y ruta 270, además de la limpieza y restitución del dren en ruta 279 y en La Chimbera. En San Martín terminó la limpieza del desagüe San Isidro, principal receptor del agua que baja del cerro Pie de Palo, y en Villa Dominguito se canaliza el desagüe de calle Independencia junto al municipio.

En Rawson se levanta monda con camión de Hidráulica, retroexcavadora y mano de obra municipal. En Sarmiento, junto al municipio, se limpiaron los drenes Sarmiento, Barboza y Camilo Rojo, y continúan las tareas en el canal 4 hasta la comunidad Huarpe, además de los trabajos en las defensas de Colonia Fiscal Norte y Sur.

Las tareas continúan según las condiciones climáticas

Desde Hidráulica indicaron que los trabajos continuarán en los distintos departamentos y se ajustarán de acuerdo con el comportamiento de los cauces y las condiciones climáticas. El operativo apunta a sostener las tareas de prevención, mejorar la capacidad de escurrimiento y reducir las consecuencias de posibles crecidas.