Hielo y neblina en las rutas de San Juan: cuáles son las afectadas

Las primeras horas de este jueves 23 de julio presentan un escenario complejo para quienes deben viajar por la provincia de San Juan. De acuerdo al último reporte oficial de Vialidad Nacional, emitido a las 06:00, la red vial nacional se encuentra transitable, aunque las condiciones climáticas exigen circular con máxima precaución. El organismo informó que "la red vial provincial se encuentra transitable, pero con sectores complicados por calzada congelada y bancos de niebla" en varios puntos del territorio.

La visibilidad se encuentra limitada a solo 100 metros debido a la niebla espesa. Según el reporte, en el inicio de la jornada "se registran posibilidades de calzada congelada y presencia de bancos de niebla aislados que se irán disipando con el correr de las horas" en las rutas locales.

Las zonas donde se solicita mayor cuidado incluyen la Ruta Nacional 149 en Calingasta e Iglesia, así como la Ruta Nacional 40 Norte entre San Juan y Jáchal. También se registran complicaciones en la Ruta Nacional 40 desde Huaco hasta el límite con La Rioja y en la Ruta Nacional 150 en los trayectos hacia Rodeo e Ischigualasto. Además, la Ruta Nacional 141 presenta bancos de niebla en la conexión hacia La Rioja.

En cuanto a los accesos urbanos y las conexiones interprovinciales, el tránsito es normal, aunque se recomienda transitar con cuidado en la Ruta Nacional 40 Sur hacia Mendoza, la Ruta Nacional 20 hacia San Luis, la Ruta Nacional 153 en Pedernal y la Avenida de Circunvalación.

Para evitar siniestros, las autoridades solicitan a los conductores mantener la distancia entre vehículos sobre el suelo helado y reducir la velocidad en áreas con niebla. Es fundamental evitar maniobras bruscas, circular con luces bajas encendidas y verificar que los limpiaparabrisas estén en buen estado mientras el personal del organismo realiza tareas de mantenimiento e inspección en toda la red vial.