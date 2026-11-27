El humor negro, la diversidad y las experiencias cotidianas volverán a encontrarse en una nueva edición de “Hijos de la Mezcla”, el espectáculo de stand up que tendrá como escenario a El Fogón Cuyano este viernes 27 de noviembre. La propuesta reunirá a cuatro comediantes que, desde diferentes perspectivas, buscarán hacer reír al público durante aproximadamente una hora.

Agustín Molina y Belén Marinero, organizadores del encuentro, contaron a DIARIO HUARPE cómo preparan esta segunda edición y qué encontrará la gente que se acerque al lugar. “Vamos a hacer la segunda edición de Hijos de la Mezcla, que es un show principalmente de humor negro, no se limita a eso, donde somos varios comediantes que desde diferentes puntos de vista abordamos a qué diversidad pertenecemos”, explicó Molina.

Cuatro artistas y distintas miradas sobre el humor

En esta oportunidad participarán Belén Marinero, Agustín Molina, Tobías Ruarte y Nicolás Rímolo, quien también tendrá a su cargo la presentación del espectáculo. Cada uno aportará su estilo y sus temáticas particulares para construir una propuesta en la que el público pueda reconocerse en distintas situaciones de la vida cotidiana.

“Cada uno tiene su estilo de humor, su temática particular y la exponemos en un show de más o menos una hora”, señalaron los organizadores. La intención es que los asistentes no solo disfruten de las rutinas, sino que también puedan compartir una salida con comida y bebida en el patio interno de El Fogón Cuyano.

La primera edición tuvo una buena convocatoria y completó la capacidad del lugar. “La gente de hecho se quedó luego del show en el lugar conversando entre ellos, riéndose, comentando las cosas que habían sucedido en el show”, recordaron.

Entradas y una promoción para ir acompañado

El espacio tiene capacidad para aproximadamente 30 o 35 personas, por lo que los organizadores ofrecen entradas anticipadas para organizar la asistencia. El valor es de $5.000 por persona y también habrá una promoción de dos entradas por $8.000.

“Estamos vendiendo anticipadas primeramente, más que nada como para asegurarnos la cantidad de lugares que vamos a estar teniendo”, explicaron. Quienes quieran conseguirlas pueden comunicarse a través de Instagram, en la cuenta @todountema.sj, o al teléfono 264 678 2929.

El espectáculo se realizará en el patio interno de El Fogón Cuyano, un espacio al aire libre que permite combinar la propuesta artística con la gastronomía del lugar. La invitación es a llegar, sentarse y disfrutar de una noche diferente.

Un ciclo que busca continuar durante el verano

“Hijos de la Mezcla” forma parte de un ciclo de comedia que Molina y Marinero vienen desarrollando desde hace casi medio año, con presentaciones cada dos viernes. En ese período realizaron 12 shows y participaron 14 comediantes diferentes.

“En el verano vamos a hacer todos los shows acá en el patio interno y en el invierno pasamos siempre a un lugar cerrado que es más chiquito, más acogedor”, adelantaron. La intención es mantener el espacio durante el próximo año, sumar nuevos artistas y continuar ofreciendo distintas propuestas de humor en San Juan.