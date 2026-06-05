La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo detenido. Se trata de Osvaldo Miguel Fassetta, un hombre de 47 años que residía en la vivienda donde, según la fiscalía, ocurrió el crimen de la adolescente de 14.

La detención fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón, quien lo acusa de encubrimiento agravado. Hasta el momento, el principal imputado en la causa continúa siendo Claudio Barrelier.

Fassetta es padre de dos hijos y está vinculado al rubro de la construcción. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, atravesaba una situación económica compleja y registraba deudas bancarias. Además, mantenía una relación de amistad con Barrelier, a quien conoció hace aproximadamente diez meses.

Según trascendió, ambos compartían su fanatismo por el club Instituto Atlético Central Córdoba, vínculo que derivó en que Fassetta se mudara a la vivienda ubicada en barrio Cofico, donde residía el principal acusado.

Fassetta y Barrelier habrían entablado una amistad por su vínculo con Instituto.

El hombre quedó bajo la lupa de los investigadores luego de brindar entrevistas a distintos medios de comunicación en las que relató detalles de su convivencia con Barrelier y de las horas posteriores a la desaparición de Agostina.

En uno de esos testimonios aseguró que se encontraba fuera de la vivienda durante la noche en que desapareció la adolescente y que regresó el domingo al mediodía. También indicó que participó de la búsqueda junto a familiares de la menor y que fue la propia madre de Agostina quien comenzó a sospechar de Barrelier tras reconstruir los últimos movimientos de su hija.

Entre los elementos analizados por la fiscalía aparece una situación que el propio Fassetta describió públicamente: al regresar a su habitación observó que el acolchado de su cama había sido reemplazado por otro diferente. Además, sostuvo que el principal acusado permanecía gran parte del tiempo en una habitación a la que no permitía el ingreso de otras personas.

Los investigadores también intentan determinar si tuvo algún grado de participación en comunicaciones que recibió la madre de Vega durante la búsqueda. En ese marco, se analizan llamados y mensajes enviados desde un teléfono en los que una voz masculina afirmaba que la adolescente estaba "dormida".

Tras la detención, la defensa de Fassetta sostuvo que el acusado no se encontraba en la vivienda al momento del crimen y aseguró que existen testigos y registros de cámaras de seguridad que respaldarían esa versión. También cuestionó las pruebas reunidas hasta el momento y rechazó cualquier vinculación de su cliente con el hecho.

Mientras la investigación avanza, Fassetta será indagado en las próximas horas. Su situación procesal quedará sujeta a la evaluación de las pruebas que continúan reuniendo los fiscales que intervienen en la causa.