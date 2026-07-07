La remontada de la Selección Argentina frente a Egipto se vivió con una intensidad especial, tanto dentro como fuera del estadio de Atlanta. Después del agónico triunfo por 3-2, que aseguró el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, los hinchas albicelestes desataron un festejo que se extendió por los alrededores del escenario.

Con camisetas, banderas y bombos, cientos de argentinos celebraron una victoria que parecía imposible cuando el equipo perdía por dos goles. Entre abrazos, lágrimas y canciones, el enviado especial de GRUPO HUARPE, Mauricio Laciar, dialogó con varios de los fanáticos que todavía intentaban procesar una de las remontadas más emocionantes del torneo.

Uno de ellos fue un argentino que vive en Miami desde hace tres años. "Qué partido que ganamos, papá. Esta Selección se merece todo. Los jugadores, sus familiares, el cuerpo técnico, el staff, los cocineros y los médicos. Todos se merecen la gloria porque dejan todo. Hasta en los momentos difíciles meten garra y dejan la vida. Mueren por esa camiseta", expresó.

Entre los hinchas también estaba el sanjuanino Alejandro Morales, quien aseguró que el partido le hizo revivir la consagración en Qatar. "¿Qué te parece lo que hemos sufrido? Me hizo acordar mucho a Qatar. Creo que traigo la buena onda de San Juan para ganar de nuevo. Dije que si llegamos a la final iba a venir con mi hijo, mi hija y también con mi suegro", contó.

La emoción también se reflejaba en un mendocino, que todavía no salía del asombro. "Impresionante. Estoy temblando todavía. Sufrimos todo el partido y hoy nos juntamos con mis amigos para vivir este momento. Si no se sufre, no es Argentina", afirmó.

Una familia de Salta capital también compartió su alegría tras el pitazo final. "Fue terrible el sufrimiento. Ese 3-2 llegó cuando faltaba muy poco, pero estamos muy contentos de vivir esto todos juntos en familia", dijo uno de sus integrantes.

Entre los festejos apareció una sanjuanina de Rivadavia que no pudo contener las lágrimas. "Lloré. Todavía estoy muy emocionada. Le mando un saludo a toda mi familia. Vine con mi marido y mi hijo", relató.

Mientras tanto, los cánticos no se detenían. "Vení, vení, que de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a dar", repetían una y otra vez los hinchas, que convirtieron la salida del estadio en una verdadera fiesta.

El humor también tuvo lugar entre tanta tensión. Un hincha de Comodoro Rivadavia bromeó: "Hace cinco días me hice un cardiograma y salió todo bien. Después de este partido voy a tener que hacerme otro porque fue tremendo. Pero vamos, Argentina".

Por su parte, un simpatizante llegado desde Chaco resumió el sentimiento de muchos. "Sufriendo, pero ganando. Lo bueno es que nunca pierden las ganas de ganar. El objetivo siempre es ganar".

Con la clasificación asegurada, la emoción se apoderó de Atlanta. Lo que comenzó como una tarde de preocupación terminó con una celebración inolvidable para los miles de argentinos que acompañaron a la Selección y fueron testigos de una remontada que ya tiene un lugar en la historia del fútbol argentino.

Messi, el gran protagonista fuera de la cancha

La figura de Lionel Messi también tuvo un lugar especial en los festejos. Decenas de hinchas aprovecharon para fotografiarse junto a una imponente estatua de acero del capitán argentino.

Su autor, un artista cubano, explicó el significado de la obra. "Es una escultura del mejor de todos los tiempos. Se llama 'El Dios del fútbol'. Está hecha completamente a mano y me llevó cuatro meses terminarla. Tiene todas las proporciones de Messi, la cara, las manos y cada detalle. Está hecha a su imagen y semejanza", comentó.