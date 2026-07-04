El final del partido entre Argentina national football team y Cape Verde national football team dejó una escena poco habitual en el Mundial 2026. Más allá del resultado, los hinchas argentinos presentes en el Hard Rock Stadium de Miami reconocieron el esfuerzo del conjunto africano con una ovación generalizada.

Luego del pitazo final, y mientras los jugadores se retiraban del campo de juego, desde las tribunas comenzaron los aplausos dirigidos especialmente al plantel caboverdiano, que había protagonizado un partido intenso y competitivo hasta los últimos minutos.

El gesto se dio en un clima de respeto mutuo, con los futbolistas de Cabo Verde respondiendo con saludos hacia las tribunas, en un cierre distinto al habitual en instancias de eliminación directa.

La Selección Argentina, que se impuso por 3-2, también fue despedida con reconocimiento por parte de sus hinchas, aunque la atención principal quedó centrada en la reacción hacia el equipo africano, que se retiró del estadio entre aplausos.

La escena rápidamente se replicó en redes sociales, donde usuarios destacaron el comportamiento del público argentino y el nivel mostrado por Cabo Verde en el encuentro de octavos de final.