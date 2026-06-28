El cierre del partido entre Argelia y Austria dejó una de las imágenes más curiosas del Mundial 2026. Cuando el encuentro parecía encaminarse a un resultado que complicaba la clasificación del conjunto africano, un gol agónico de Austria en el tiempo de descuento terminó cambiando por completo el escenario y generó una reacción inesperada: el festejo de los propios hinchas argelinos.

El empate 3-3 aseguró que ambos equipos avanzaran a los dieciseisavos de final, mientras que el gran perjudicado fue Irán, que quedó eliminado del torneo. Sin embargo, el desenlace también tuvo un componente estratégico: el resultado permitió a Argelia evitar un cruce inmediato frente a España, lo que desató la celebración tanto en el campo como en las tribunas.

La secuencia se volvió viral rápidamente. En el tiempo añadido, Argelia había logrado ponerse en ventaja 3-2 y parecía encaminar su clasificación con un escenario ideal, pero el empate final de Austria terminó siendo celebrado como un alivio más que como un golpe deportivo.

El comportamiento de los hinchas reflejó la lectura del contexto del grupo: el resultado final no solo definía la clasificación, sino también el cuadro de cruces en la siguiente fase. En ese marco, el gol que en otro contexto habría sido un golpe duro terminó transformándose en motivo de festejo colectivo.

El episodio dejó una postal llamativa del Mundial 2026, donde la lógica del resultado deportivo se mezcló con la matemática de los cruces, generando escenas poco habituales en el fútbol de alto nivel y una de las celebraciones más insólitas del torneo hasta el momento.