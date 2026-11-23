La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 dejó una de las postales más insólitas de los festejos. Después de vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, un grupo de hinchas xeneizes terminó celebrando en la pileta de un hotel con el cheque simbólico que la Conmebol le había entregado al conjunto brasileño por quedarse con el segundo puesto.

La escena fue compartida en redes sociales por Lucho Cofano, periodista, relator e hincha de Boca. En el video se lo puede ver dentro del agua, con un piluso azul y amarillo, cantando junto a otros simpatizantes y sosteniendo el enorme cartel que llevaba el escudo de Atlético Mineiro y la inscripción "Vice-Campeão".

El objeto, que debía quedar como recuerdo de la premiación del subcampeón, terminó convertido en un inesperado souvenir de la celebración argentina. Las imágenes rápidamente llamaron la atención de los usuarios y sumaron otro episodio particular a los festejos que se vivieron en Colombia.

Cómo llegó el cheque de Mineiro a manos de los hinchas de Boca

Según informó el medio brasileño Rede 98, el reconocimiento había sido entregado a Pedro Daniel, CEO de Atlético Mineiro, después de la final disputada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Sin embargo, el cartel quedó olvidado en el estadio y fue recogido por un periodista argentino que había cubierto el encuentro.

El cheque tenía impresa la cifra de 2,5 millones de dólares, correspondiente al premio económico que recibe el equipo subcampeón. De todos modos, se trata de un reconocimiento simbólico utilizado durante la ceremonia y no de un cheque bancario.

Por su parte, Boca recibió 10 millones de dólares por conquistar el torneo, además de los premios acumulados durante las distintas etapas de la competencia.

Un antecedente que involucró nuevamente a Atlético Mineiro

La historia tuvo un detalle todavía más curioso: no fue la primera vez que Atlético Mineiro dejó olvidado el reconocimiento del subcampeonato.

En 2025, después de perder la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús, el conjunto brasileño también dejó el cartel en el estadio. En aquella oportunidad, el cheque terminó en manos de simpatizantes del Granate y, según medios brasileños, actualmente se encuentra enmarcado y exhibido en la sede de una agrupación de hinchas.

Esta vez, el destino fue distinto, pero el desenlace volvió a tener como protagonistas a los simpatizantes argentinos. Con Boca nuevamente campeón internacional, el cheque de Mineiro terminó formando parte de una celebración que rápidamente se hizo viral.