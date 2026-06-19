Hinchas de Brasil le pusieron la camiseta argentina al "Rocky maldito"

La ciudad de Filadelfia presenció un hecho particular antes del partido entre Brasil y Haití por la Copa del Mundo. Cientos de aficionados brasileños se reunieron frente al Museo de Arte para visitar el monumento a Rocky Balboa. La intención del grupo no se limitó a la clásica fotografía, sino que buscaron impedir que la denominada maldición de Rocky perjudique a su propio equipo y, al mismo tiempo, intentar que afecte a Argentina, actual campeón mundial. De acuerdo con lo informado por TyC Sports, el movimiento de los seguidores contempló rigurosos cuidados para evitar la superstición del lugar, la cual vincula las caídas deportivas con el acto de colocar remeras de equipos rivales en el monumento.

La famosa escultura instalada en las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia representa un emblema de resistencia y pertenencia para los habitantes. Según los registros aportados por el Philadelphia Visitor Center, cada año cerca de 4 millones de turistas recorren los peldaños donde el actor Sylvester Stallone recreó una de las filmaciones más populares de la historia del cine. La obra mide 3 metros de altura y funciona como espacio de culto para los viajeros y los seguidores del deporte, aunque también se convirtió en el centro de una llamativa costumbre local, ya que ponerle la indumentaria de un club suele anticipar una derrota de esa delegación en la ciudad.

A través de las imágenes de video se observó que los simpatizantes de Brasil que se trasladaron a Filadelfia para acompañar a su delegación evitaron desafiar la creencia popular. Ninguno de los presentes tapó la obra con los colores de su país. A pocos metros del lugar, un grupo de fanáticos mostró carteles con el mensaje "¡Está totalmente prohibido ponerle una camiseta de Brasil a la estatua de Rocky!". Asimismo, varios de ellos armaron un cordón de protección y se mantuvieron alerta con el fin de evitar que alguna prenda de la Verdeamarela tomara contacto con la estructura.

El recelo por este mito cuenta con historias cercanas y su popularidad trascendió las fronteras locales. Los propios aficionados norteamericanos comenzaron a evitar la vestimenta de la figura tras comprobar que la caída resultaba casi inevitable para las instituciones que desafiaban la tradición. El fútbol internacional sumó antecedentes relacionados con este mito durante la competencia actual, cuando un grupo de hinchas de Ecuador subió la escalinata, exhibió banderas y colocó la camiseta de su selección sobre la escultura. El desenlace posterior fue una caída por 1-0 ante Costa de Marfil, con un tanto convertido por Amad Diallo en el descuento.

La conducta de la parcialidad brasileña mostró una variante en esta oportunidad. Para evitar cualquier riesgo deportivo, optaron por sacarse fotos, levantar los brazos emulando la clásica pose de Rocky Balboa y realizar festejos ante el público. Las celebraciones se desarrollaron de manera organizada, con decenas de personas custodiando el monumento de bronce para impedir que cualquier objeto con los colores brasileños tocara la obra.

Durante la jornada se produjo una situación imprevista cuando un aficionado colocó una camiseta alternativa de Argentina en la base de la estatua, con el propósito manifiesto de trasladar el supuesto maleficio al combinado albiceleste. La acción generó aprobación entre los testigos y buscó que el histórico rival padezca las consecuencias de la creencia en pleno desarrollo del torneo.

El origen de este mito se vincula al recorrido de la propia escultura. Luego de las filmaciones cinematográficas, las autoridades del Museo de Arte de Filadelfia pidieron el retiro de la obra, pero el pedido de la comunidad logró que permaneciera inicialmente en la zona sur de la localidad y posteriormente en la base de la escalinata, sitio donde se reubicó en el año 2006. A partir de ese momento, el monumento se consolidó como una referencia internacional y un punto habitual para festejos deportivos y promesas de fortuna.

El seleccionado de Brasil arrastra un periodo sin conquistas mundiales, dado que su última coronación ocurrió en el torneo de Corea-Japón 2002. El compromiso frente a Haití aparecía como la opción para sumar las primeras 3 unidades en la competencia, luego de cosechar un empate frente a Marruecos en la jornada inicial. Por este motivo, los hinchas prefirieron actuar con moderación frente a las costumbres locales.

Con respecto al episodio previo que involucró a los simpatizantes sudamericanos, la Oficina de Turismo de Pensilvania realizó una publicación en su perfil de Instagram donde señaló "Pensilvania los recibe con afecto y les desea la mejor de las suertes en sus próximos cotejos del Mundial en Filadelfia. Como buenos anfitriones, nos gustaría compartir información sobre un fenómeno bien documentado en Philly: ‘La maldición de la estatua de Rocky’ (The Rocky Statue Curse)". En la misma publicación, el organismo institucional completó "Nos disculpamos por no compartir este comunicado antes del fin de semana. Innumerables equipos de fútbol americano que han visto a Rocky con sus colores, posteriormente han perdido. Ecuador lo hizo el fin de semana. ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no… ¡Filadelfia no puede esperar para recibirlos! (Pero Rocky no necesita su uniforme)".