La eliminación de Egipto frente a la Selección argentina en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una fuerte polémica fuera de la cancha. Tras la derrota por 3-2 ante el equipo dirigido por Lionel Scaloni, algunos hinchas egipcios expresaron su enojo en redes sociales con una serie de videos que rápidamente se viralizaron.

En las imágenes difundidas durante los últimos días se observó a aficionados del conjunto africano quemando camisetas de la Selección argentina y de Lionel Messi, además de prendas del astro rosarino con los colores del Barcelona.

Los videos, compartidos con banderas de Egipto como fondo, también mostraron otras formas de protesta, como camisetas argentinas dadas vuelta o utilizadas como felpudos y trapos, en una clara muestra de rechazo tras la eliminación mundialista.

La polémica por el arbitraje

La reacción de algunos hinchas surgió luego de las declaraciones realizadas por integrantes del seleccionado egipcio tras el encuentro.

El entrenador Hossam Hassan y el futbolista Mostafa Ziko cuestionaron el arbitraje del francés François Letexier y señalaron que algunas decisiones habían perjudicado a Egipto durante el partido ante Argentina.

Las críticas generaron repercusión internacional y alimentaron el malestar de un sector de los aficionados, que responsabilizó al arbitraje por la eliminación del equipo africano.

Mohamed Salah defendió a Messi y a la Selección argentina

En medio de la polémica, el capitán de Egipto, Mohamed Salah, buscó bajar la tensión y se refirió a las reacciones posteriores al encuentro.

“He visto las reacciones después del partido, pero la gente necesita entender que las emociones toman el control”, explicó el delantero.

Además, aclaró que Ziko no tuvo intención de faltarle el respeto a Lionel Messi ni a la FIFA, sino que sus expresiones estuvieron relacionadas con la frustración por la derrota.

“Personalmente, no creo que a Egipto le robaran el partido. El árbitro tomó decisiones como lo hace cualquier árbitro, pero no creo que el resultado se decidiera por el arbitraje”, sostuvo Salah.

El gesto de protesta que se repitió entre los hinchas

Otro de los símbolos que tomó protagonismo luego de la eliminación fue el gesto de los brazos cruzados en forma de aspa, realizado durante el partido por el entrenador Hossam Hassan.

La señal, reconocida por la FIFA dentro del protocolo antidiscriminación, fue repetida por numerosos hinchas egipcios durante la llegada del plantel a su país.

Mientras la Selección argentina continúa enfocada en su camino en el Mundial 2026, la eliminación de Egipto dejó una serie de repercusiones que trascendieron lo deportivo y generaron un intenso debate entre aficionados de ambos equipos.