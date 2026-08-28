La situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid atraviesa su momento de mayor tensión. En medio del conflicto por su futuro y a pocos días del cierre del mercado de pases, aparecieron nuevos carteles en las inmediaciones del estadio Metropolitano en los que hinchas del conjunto español exigieron directamente la salida del delantero argentino.

“Donde sea, ¡pero tiene que irse ya!”, fue uno de los contundentes mensajes que aparecieron este viernes cerca del estadio. La frase refleja el creciente malestar de una parte de los simpatizantes con la Araña, cuyo deseo era continuar su carrera en Barcelona.

La protesta también estuvo dirigida contra Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid y uno de los principales protagonistas de la disputa por el futuro del campeón del mundo. “El Atleti es más grande que tu ego, Gil Marín” y “Tu ego nos va a costar la temporada, Miguel”, señalaron otros carteles.

La tensión aumentó durante los últimos días. Julián se ausentó este viernes por tercer entrenamiento consecutivo debido a una “indisposición”, según informó el club, y Diego Simeone confirmó que no será convocado para enfrentar este sábado al Sevilla por la tercera fecha de La Liga.

El delantero ya había recibido silbidos y abucheos durante el empate 2-2 frente al Villarreal en el Metropolitano. Ahora, los nuevos mensajes profundizaron el enfrentamiento entre una parte de la hinchada y el futbolista argentino.

Atlético se niega a venderlo al Barcelona

El futuro de Julián se convirtió en una de las principales novelas de los últimos días del mercado europeo. El delantero pretende continuar su carrera en Barcelona, pero la dirigencia del Atlético mantiene una postura tajante: no negociará con el conjunto catalán.

Gil Marín aseguró que el club no transferirá al argentino al Barcelona “bajo ningún concepto”, independientemente de la propuesta económica que pueda presentar la institución blaugrana.

Otra posibilidad que apareció fue Arsenal, dispuesto a realizar una importante inversión para contratarlo. Sin embargo, el delantero no tendría intenciones de regresar a Inglaterra después de su etapa en Manchester City.

Con apenas cinco días para el cierre del mercado, la incertidumbre aumenta. Atlético no quiere reforzar al Barcelona, Julián busca una salida y una parte de los hinchas ya reclama abiertamente que abandone el club.

Mientras tanto, Simeone aseguró que espera ayudarlo desde lo deportivo cuando vuelva a entrenarse y remarcó que el delantero continúa siendo un futbolista importante para el equipo.