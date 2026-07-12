La pasión por la Selección argentina volvió a sentirse con fuerza en San Juan durante la noche de este sábado. Mientras el equipo de Lionel Scaloni enfrentaba a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, cientos de hinchas se reunieron en bares y distintos puntos de encuentro para vivir el partido con la misma emoción que se respira dentro de una cancha.

Con camisetas albicelestes, banderas, cábalas y mucha expectativa, familias y grupos de amigos siguieron cada jugada del encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Argentina buscaba un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

El Mundial volvió a convertirse en una excusa para compartir. Mesas llenas, abrazos antes de cada ataque argentino, silencios durante los momentos de tensión y festejos anticipados marcaron una jornada en la que la ilusión por una nueva consagración volvió a unir a los sanjuaninos.

Desde temprano, los bares comenzaron a recibir a los fanáticos que eligieron reunirse para alentar juntos a la Albiceleste. La camiseta de Lionel Messi y los colores de la bandera argentina fueron protagonistas en cada rincón, en una postal que se repite durante los partidos decisivos de la Copa del Mundo.

La Selección llegó al encuentro ante Suiza con el objetivo de extender su camino en el Mundial 2026 y alcanzar nuevamente las semifinales. El ganador del duelo se enfrentará a Inglaterra en la próxima instancia del certamen.

Como ocurrió en anteriores partidos del torneo, San Juan volvió a demostrar que el fútbol se vive de manera colectiva: en familia, con amigos y compartiendo cada emoción frente a una pantalla. En las calles, bares y reuniones privadas, la esperanza de una nueva estrella mundialista está presente.

DIARIO HUARPE registró con sus cámaras el color, las emociones y las postales de los sanjuaninos que dejaron todo para acompañar a la Selección argentina en una noche mundialista.

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(Foto Martín Britos / DIARIO HUARPE)

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