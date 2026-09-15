Hinchas turcos demandarán a Wanda y Zaira Nara por un insólito motivo

Un video compartido en redes sociales por las hermanas Wanda y Zaira Nara provocó la indignación de los seguidores del Galatasaray, la institución deportiva turca donde jugó el futbolista argentino Mauro Icardi. El conflicto entre la expareja sumó un nuevo capítulo internacional a partir de unas imágenes en las que se observa una camiseta del club que, según la interpretación de los fanáticos, las empresarias habrían quemado.

La situación fue analizada en el programa Lape Club Social, donde destacaron la repercusión del gesto. "En las fotos que subió Wanda a sus redes se veía la camiseta de Galatasaray en primer plano. De hecho, todos nos subimos a decir: 'Che, ¿qué está haciendo Wanda?'", detallaron en la emisión. Además, añadieron respecto al accionar de la empresaria: "Obviamente, siempre atrás de estas cosas, siempre hay plata, porque ella siempre todo factura. Pero bueno, molestó mucho".

Para conocer la dimensión del impacto en Estambul, la producción se contactó con la traductora Jazmín Natour, quien regresó recientemente de esa ciudad. "Yo ahora estuve en Estambul, voy y vengo bastante, pero acabo de llegar. Obviamente, cuando preguntan de dónde soy, primero nombran a Leo Messi y después Icardi, como prácticamente un nivel un poco cerquita de Messi", relató la especialista sobre la popularidad del atacante.

Según lo expuesto por Natour, la percepción pública en la sociedad turca sobre la separación favorece al deportista. "Él quedó como una víctima de todo lo que hizo Wanda", afirmó.

La traductora remarcó que el enojo de los simpatizantes se relaciona de forma directa con tradiciones locales. "Los turcos son muy fanáticos del fútbol, como los argentinos", sostuvo, al tiempo que mencionó una teoría vinculada a la fe popular que comenzó a circular tras la lesión de Victor Osimhen, una de las figuras actuales del plantel.