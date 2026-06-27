

En Dallas, a pocas horas de que la Selección Nacional de Fútbol juegue su tercer partido en el Mundial 2026 contra Jordania, la previa al encuentro guarda numerosas historias de argentinos que recorrieron miles de kilómetros para ver jugar a Lionel Messi nuevamente.

En la ruta mundialista, el móvil de DIARIO HUARPE conoció a varios aficionados que hacen lo imposible para conseguir entradas para los próximos compromisos de La Scaloneta.

“Más o menos tengo que vender 10 camisetas y ahí tendría la plata de una entrada. Me faltan solo seis y la compramos a 30 dólares. En todos los viajes vendemos camisetas”, dijo el emprendedor que muestra en un lado de la prenda, una estampilla de Messi y en la otra, la estampilla de Maradona. “Cuando vos entrás a la cancha se va la vida, se van los problemas, se va todo”, dijo el emprendedor.

“Tendremos que vender un órgano para pagar una entrada”, dijo con ironía un revendedor de fernet que se pone a ofrecer en las calles a través de un bar móvil.

“Como la entrada está muy cara, arrancamos con esto, después, no sé qué vamos a vender”, se reía. Entre amigos y emprendedores, cada uno se las ingenia para reunir el dinero suficiente y poder adquirir entradas para los partidos de Argentina, en esta fiebre mundialista por las ciudades de Estados Unidos.

Por ahora, el plan viene funcionando y pudieron estar en los dos partidos que tuvo la Selección en el torneo.

Todo sea por ver a Messi una vez más.