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Histórica victoria de la extrema derecha en una ciudad alemana
POR REDACCIÓN
El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se impuso contundentemente este domingo en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, alcanzando el 44,3% de los votos con el 97% escrutado. Este resultado histórico deja a la formación a solo tres escaños de la mayoría absoluta, situándola a un paso de convertirse en el primer partido de extrema derecha en gobernar en solitario una región alemana en las últimas ocho décadas.
Una Noche Histórica y la Figura de Ulrich Siegmund
En medio de un clima de euforia, el candidato a primer ministro de AfD, Ulrich Siegmund (de 35 años), calificó la jornada como una “noche histórica” y lanzó un mensaje de proyección nacional: “Es una señal para toda Alemania. Por supuesto, tenemos un mandato de gobierno”.
Siegmund saltó a la fama política durante la pandemia de coronavirus gracias a sus videos en TikTok en contra de las vacunas, los barbijos y las restricciones sanitarias. Antes de su incursión en la política, trabajaba como vendedor de aromatizantes y hoy acumula fuertes polémicas, como sus declaraciones eludiendo calificar el Holocausto o su negativa a condenar cánticos de simpatizantes vinculados a saludos nazis.
Impacto en Berlín
El revés electoral golpeó fuertemente a los partidos tradicionales. El actual primer ministro y candidato de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Sven Schulze, admitió que sufrieron “un duro golpe” tras desplomarse al 17% de los votos (la mitad que en 2021).
Por su parte, el colíder del Partido Socialdemócrata (SPD) —que obtuvo el 9,2%—, Lars Klingbeil, reconoció que el resultado obliga a reflexionar sobre el rumbo reformista del Gobierno federal de coalición liderado por el canciller Friedrich Merz.
Escenario Parlamentario
El mapa legislativo se completa con:
Alianza Sahra Wagenknecht (BSW): 5,2% (ingresó al Parlamento por la mínima).
Los Verdes: 8,9%.
La Izquierda: 8,5% (quinta fuerza).
FDP (Liberales): Quedaron fuera del Parlamento tras formar parte del gobierno saliente.
Pese a que aritméticamente existiría una mayoría contraria a AfD, la contundencia de su victoria hace sumamente compleja la concreción de alianzas estables entre formaciones tan distantes como la CDU y el partido de origen marxista La Izquierda, marcando un punto de inflexión político en el país.