Histórico ascenso y polémica celebración de San Martín de Formosa

San Martín de Formosa consiguió el ascenso a la Primera Nacional después de vencer 2 a 0 a Cipolletti en la final del Torneo Federal A. La consagración marcó un hito para el fútbol de esa provincia, que tendrá por primera vez a un equipo en la segunda categoría del fútbol argentino.

Sin embargo, el festejo no quedó limitado al resultado deportivo. Después del partido, los futbolistas entonaron un cántico que hizo referencia al gobernador formoseño, Gildo Insfrán: “Es el equipo de Gildo Insfrán”. La escena se viralizó y volvió a poner en discusión el vínculo entre el club y el poder político provincial.

Según la información, el plantel utilizó el canto como una respuesta a los cuestionamientos que recibió durante la campaña, en la que hubo críticas y sospechas sobre supuestas ayudas arbitrales y vínculos con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los goles que llevaron al Franjeado a la Primera Nacional

La final se disputó en San Francisco, Córdoba, y San Martín consiguió imponerse con goles de Ricardo Tapia, sobre el cierre del primer tiempo, y Dylan Tapia, al comienzo del complemento.

Cipolletti tuvo dificultades para recuperarse de la desventaja y quedó con diez jugadores a los 62 minutos, tras la expulsión de Andrés Almirón. El conjunto rionegrino no logró descontar y el equipo formoseño aseguró el triunfo y el ascenso.

La victoria también significó una revancha para San Martín, que en la temporada anterior había quedado a las puertas del mismo objetivo tras perder la definición.

La respuesta a las críticas y el vínculo con Insfrán

El arquero Kevin Humeler fue uno de los protagonistas del festejo y expresó el malestar que, según dijo, sintió el plantel durante el torneo.

“Hablaron muchas cosas al pedo de nosotros, decían que nos ayudaban, que el Chiqui Tapia, que esto, que lo otro, y este equipo demostró que estuvo a la altura”, afirmó tras la consagración.

La relación entre San Martín y el gobernador Insfrán también estuvo presente durante la campaña a través de banderas con su nombre e imagen en las tribunas. De acuerdo con la cobertura de medios nacionales, el mandatario no asistió a los partidos del equipo durante la temporada.

El cántico de los futbolistas se produjo en ese contexto de cuestionamientos, aunque por sí solo no confirma las acusaciones sobre supuestas influencias políticas o arbitrales.

Cipolletti todavía tendrá otra oportunidad

Pese a la derrota en la final, Cipolletti conserva la posibilidad de buscar el segundo ascenso a través de la Reválida del Federal A. El conjunto rionegrino deberá continuar en esa instancia para mantener vivo el objetivo de llegar a la Primera Nacional.

Para San Martín de Formosa, en cambio, la victoria ya quedó en la historia: jugará por primera vez en la segunda categoría del fútbol argentino.