Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de Perú dejaron un resultado que llamó especialmente la atención por el nombre del candidato que quedó al frente en un distrito de Huánuco. Hitler Mussolini Simeón Flores, del partido Ahora Nación, obtuvo 229 votos y se posicionó como el más votado en Queropalca.

El candidato alcanzó el 34,54% de los votos válidos y superó por 25 sufragios a Renovación Popular Perú, que consiguió 204 votos. En tercer lugar quedó el Partido País para Todos, con 187 votos.

Una elección definida por pocos votos

La votación en Queropalca, perteneciente a la provincia de Lauricocha, tuvo una diferencia estrecha entre las principales candidaturas. Entre el primer y el tercer puesto hubo apenas 42 votos de distancia.

Según los resultados consignados, se registraron 707 votos emitidos, de los cuales 663 fueron válidos. Además, hubo 30 votos en blanco y 14 considerados nulos.

Más atrás quedaron Alianza para el Progreso, con 35 votos, equivalentes al 5,28%, y el Partido Democrático Somos Perú, que obtuvo ocho sufragios, el 1,21%.

De esta manera, Ahora Nación quedó al frente de la elección municipal de Queropalca, aunque el resultado deberá atravesar las instancias correspondientes antes de quedar formalmente confirmado.

El nombre que generó repercusión

El resultado también cobró notoriedad por el nombre del candidato ganador, que combina los apellidos de dos de las figuras más controvertidas de la historia europea: Adolf Hitler y Benito Mussolini.

Hitler Mussolini Simeón Flores es el nombre con el que el candidato figura en los registros electorales y con el que participó de la contienda por la alcaldía distrital.

La particularidad generó repercusión en redes y medios, especialmente porque el candidato consiguió imponerse en una elección marcada por una diferencia reducida entre las tres principales fuerzas políticas.

La tradición de nombres particulares en Perú

El caso volvió a poner en discusión la presencia de nombres poco habituales en Perú. El país cuenta con antecedentes de personas registradas con nombres vinculados a personajes históricos, una práctica relacionada, según el informe difundido, con elecciones familiares basadas en la sonoridad o singularidad de los nombres.

En el caso de Queropalca, la atención se concentró en la coincidencia entre el nombre del candidato y dos líderes asociados al nazismo y al fascismo europeo.

Por ahora, Hitler Mussolini Simeón Flores encabeza la elección municipal con 229 votos y espera la confirmación definitiva de los resultados para asumir la conducción del distrito de Queropalca.