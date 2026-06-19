San Juan volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios deportivos del país durante este fin de semana largo, con una agenda cargada de competencias, encuentros recreativos y actividades inclusivas que convocarán a cientos de atletas de distintas disciplinas.

Desde hockey sobre patines hasta kick boxing, pasando por rugby, patinaje artístico y fútbol silencioso, la provincia ofrecerá una variada programación que tendrá actividad en diferentes departamentos y escenarios deportivos.

El hockey juvenil busca a sus campeones

Uno de los eventos más importantes es el Campeonato Argentino Juvenil de hockey sobre patines, que continuará desarrollándose hasta el sábado en Olimpia Patín Club.

La competencia reúne a cerca de 180 jugadores provenientes de distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos. Durante estos días se disputarán las etapas decisivas del certamen, con semifinales, finales y la correspondiente ceremonia de premiación.

El patinaje artístico sigue en el Velódromo

El Velódromo Vicente Alejo Chancay será nuevamente sede de la segunda fecha provincial de danza y patinaje artístico.

La actividad se extenderá desde las 8 hasta las 23 horas y reunirá a deportistas de distintos puntos de la provincia. La entrega de premios está prevista para las 21:30 del sábado.

Rugby con foco en los valores

El viernes, entre las 8 y las 14, el San Juan Rugby Club recibirá una nueva edición del Encuentro en Valores, una iniciativa que busca promover la práctica deportiva y fortalecer principios como el respeto, la empatía, la inclusión y el trabajo en equipo.

El Cantoni recibe al kick boxing

El estadio Aldo Cantoni albergará el sábado el Torneo Interprovincial de Clubes de Kick Boxing.

La competencia se desarrollará entre las 10:30 y las 22 horas y contará con la participación estimada de 180 competidores provenientes de San Juan y otras provincias argentinas.

El deporte también celebra el Mes del Orgullo

En el marco del Mes del Orgullo, el Monumento al Deporte será escenario de la jornada "El Orgullo Juega en Equipo".

La actividad se realizará el sábado de 14 a 18 e incluirá torneos triangulares de hockey, vóley y fútbol, promoviendo la inclusión y la diversidad a través del deporte.

La Selección de Fútbol Silencioso entrena en San Juan

Durante el sábado y domingo continuarán los entrenamientos de la Selección Argentina de Fútbol Silencioso en la cancha auxiliar del Estadio San Juan del Bicentenario.

Además, este sábado desde las 10, el equipo nacional "Los Toros" disputará un encuentro amistoso frente a Gimnasia en la cancha de ADEPU, como parte de su preparación deportiva.

Con actividades para todas las edades y disciplinas, San Juan volverá a mostrar este fin de semana su fuerte compromiso con el desarrollo deportivo y la inclusión, consolidándose como una de las plazas más activas del país en materia de organización de eventos.