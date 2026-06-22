En el mundo de los trucos de limpieza del hogar, uno de los que más se viralizó en los últimos tiempos es el de colocar hojas de laurel detrás del inodoro. Se trata de una práctica simple, económica y natural que busca mejorar el ambiente del baño sin recurrir a aerosoles o aromatizantes artificiales.

De acuerdo con especialistas en limpieza doméstica, el laurel contiene aceites esenciales naturales que liberan un aroma suave y persistente. Este perfume característico puede contribuir a neutralizar olores desagradables y generar una sensación de mayor frescura en espacios pequeños como el baño.

El método consiste en colocar entre tres y cinco hojas de laurel secas en la parte posterior del inodoro o en un rincón oculto del baño. Allí, las hojas liberan su fragancia de forma gradual, actuando como un ambientador natural de bajo mantenimiento.

A diferencia de los productos comerciales, este recurso no enmascara los olores con fragancias intensas, sino que aporta una alternativa más suave y constante. Por ese motivo, es utilizado por quienes prefieren opciones naturales dentro de la limpieza del hogar.

Los expertos señalan que el laurel también puede complementarse con una rutina de higiene habitual y ventilación del ambiente, ya que no reemplaza la limpieza profunda del baño, sino que funciona como un refuerzo para mantener una sensación de orden y frescura.

Además de su uso en la cocina, el laurel se ha convertido en un elemento versátil dentro del hogar, con aplicaciones que van desde la aromatización de espacios hasta pequeños trucos de limpieza que buscan reducir el uso de productos químicos.

Si bien no se trata de una solución milagrosa, su bajo costo, fácil acceso y efecto aromático lo convierten en una alternativa cada vez más elegida para mejorar el ambiente del baño de manera sencilla.