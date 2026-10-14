La Policía detuvo a Gonzalo Agustín Moreno, de 26 años, luego de una persecución por distintos sectores de Chimbas. Secuestraron una moto, un cuchillo, celulares y pertenencias de las víctimas. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia.

La Policía de San Juan detuvo a Moreno, de 26 años, en Chimbas, luego de una persecución que comenzó tras varias denuncias por robos cometidos por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Honda negra. La investigación quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia y el procedimiento se inició a partir de distintos avisos que alertaron sobre la sustracción de pertenencias, en algunos casos con el uso de un arma de fuego.

El sujeto identificado como Gonzalo Agustín Moreno, de 26 años, domiciliado en Villa Ross, Chimbas

El hecho quedó registrado en el legajo 40/26 de la Subcomisaría Cipolletti, con la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego, por cinco hechos. De acuerdo con la información policial, el personal del Destacamento Motorizado Nº 5 y del Comando Radioléctrico Norte recibió una alerta por radio sobre dos hombres que circulaban en una Honda CBX 250 negra, dominio 254-JED. Según la descripción aportada, uno vestía una campera azul y el otro una roja. Ambos habrían utilizado un arma de fuego para sustraer una cartera y un teléfono celular, antes de escapar por el interior del Loteo Ramón Godoy.

Poco después, los efectivos recibieron otro aviso que informó sobre un nuevo robo. Esta vez, los sospechosos habrían sustraído un teléfono Samsung en la intersección de las calles Jáchal y Santa María de Oro, en Villa Unión. Tras ese episodio, huyeron por calle 25 de Mayo hacia el oeste.

La búsqueda continuó cuando los policías divisaron a los sospechosos mientras circulaban por esa arteria. Al advertir la presencia de los uniformados, los ocupantes de la motocicleta aceleraron e ingresaron al barrio Tránsito de Oro y luego al barrio Conjunto I.

La persecución siguió hasta que los sospechosos abandonaron el rodado y continuaron la fuga a pie por un descampado ubicado sobre calle Centenario, al oeste de calle Díaz. Durante el operativo, uno de los hombres logró escapar, mientras que el personal policial consiguió detener a Moreno.

Los elementos secuestrados

Tras la aprehensión, los efectivos secuestraron la motocicleta Honda negra y un cuchillo tipo Tramontina con mango negro. También encontraron un bolso negro que contenía una cartera con documentación, tarjetas de débito y crédito y elementos de maquillaje.

Tras la detención del sospechoso la Policía recuperó varios efectos.

Además, incautaron un bolso marca Nike con documentación y un teléfono celular Samsung A56.

La información policial identificó a cinco damnificados: Gabriel Riveros, Karen Vega, Gema Fernández, Carola Manrique y una adolescente de 15 años, representada por su hermano. La investigación buscó establecer la relación entre los elementos recuperados y los distintos episodios denunciados.

En el procedimiento intervinieron efectivos del Destacamento Motorizado N.º 5, del Comando Norte y de la Subcomisaría Cipolletti. Luego de la comunicación con el sistema acusatorio, se presentó en el lugar el ayudante fiscal Santiago Bruna, quien tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

La causa quedó encuadrada como robo agravado por el uso de arma de fuego por cinco hechos. En tanto, uno de los sospechosos continuó prófugo tras escapar durante la persecución.