Un hombre de 25 años fue detenido nuevamente el domingo 18 de octubre en el interior del barrio Cattani, en Capital, luego de escapar de un móvil policial, agredir a dos efectivos y romper una ventanilla del patrullero. El sospechoso fue localizado por personal de la División Comando Radioeléctrico Central cuando se escondía entre cables de internet en la terraza de uno de los monoblocks del complejo habitacional.

El procedimiento comenzó cuando efectivos de la División Comando Radioeléctrico Central realizaban recorridas preventivas y escucharon por la frecuencia policial un pedido de colaboración de personal de la Comisaría 26°. Los uniformados informaron que un detenido se había fugado del interior de un móvil y aportaron sus características para facilitar su búsqueda.

el detenido rompió la ventanilla del patrullero para escapar.

Con esos datos, los efectivos del Comando Central se dirigieron al barrio Cattani y recorrieron los monoblocks. Durante la búsqueda, encontraron una campera que habría sido abandonada por el sospechoso en una de las escaleras del complejo. A partir de ese hallazgo, ascendieron hasta la terraza, donde finalmente localizaron al hombre escondido entre cables de internet.

Cuando intentaron detenerlo, el sospechoso reaccionó de manera violenta y comenzó a lanzar golpes de puño y puntapiés contra los policías. Los efectivos lograron reducirlo y concretaron la aprehensión.

Posteriormente, los uniformados entrevistaron al personal de la Comisaría 26°, que aportó detalles sobre la fuga. Según indicaron, el hombre había golpeado con un codazo en el pómulo derecho a uno de los efectivos y también había lanzado una patada contra la espalda del chofer del móvil policial. Luego, rompió una de las ventanillas del vehículo y escapó por calle General Acha hacia el interior del barrio Cattani.

El sujeto de 25 años fue identificado como José Agustín Leda.

El detenido fue identificado como José Agustín Leda, de 25 años, con domicilio en el barrio Mercedario, en Chimbas. De acuerdo con el informe policial, el hombre también estaba vinculado a un legajo de Flagrancia por una presunta violación de domicilio, hecho que habría ocurrido durante la noche del sábado 17 de octubre.

Tras la nueva aprehensión, se realizaron las consultas correspondientes con el fiscal de turno, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó caratulada como daño, lesiones y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFI Flagrancia.

El procedimiento quedó registrado en el legajo 105/26 y contó con la intervención del ayudante fiscal Bruno Santiago. El hombre quedó a disposición de la Justicia en la Comisaría 2°.