Cuba conmemoró este jueves el centenario del nacimiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, con un acto político-cultural realizado en el Teatro Karl Marx de La Habana, al que asistió el general de Ejército y expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro, junto a unos 1.500 delegados internacionales.

En las palabras centrales del acto, el presidente de la mayor de las Antillas, Miguel Díaz-Canel, sostuvo que Fidel “vive”, al igual que lo hacen para siempre hombres y mujeres de distintas épocas, geografías y etnias que consagraron sus vidas a la lucha por un mundo mejor para todos. En ese sentido, remarcó que se trata de los 100 años de un “guerrero, un rebelde y un luchador por lo justo”.

Díaz-Canel destacó la presencia de más de 1.500 asistentes provenientes de 63 países en el evento internacional, realizado en el contexto de “un brutal e inmoral cerco imperialista” que, según afirmó, “busca el exterminio” del pueblo cubano. También agradeció a quienes, en distintos espacios de debate sobre la trayectoria y el ejemplo del líder histórico, expresaron su solidaridad con la isla y reconocieron su legado.

El mandatario cubano remarcó que Fidel no pertenece solamente a Cuba, sino también a todos los revolucionarios del mundo que admiran su obra y comparten sus ideas. “Es de toda la humanidad ser fidelista; no es profesar una fe ciega, es una honorable actitud ante la vida (…) es definirnos como permanentes luchadores antiimperialistas, contra todas las injusticias del mundo”, afirmó.

“Soldado de las ideas” y el espectáculo cultural

Díaz-Canel sostuvo, asimismo, que celebrar la eternidad de Fidel significa, en primer lugar, derrotar nuevamente a quienes intentaron asesinarlo más de 600 veces y que, según destacó, solo consiguieron engrandecer su figura. Aseguró además que el “soldado de las ideas” está de vuelta en cientos, miles y millones de personas de las más diversas edades y épocas que mantienen vivo su legado.

El presidente cubano señaló que el pensamiento de Fidel es utilizado como una herramienta para abrir nuevas rutas en la batalla por el futuro, sin rendirse, venderse, traicionar ni someterse a la “voracidad del imperio decadente”, al que acusó de actuar bajo la lógica de la ley del despojo y la codicia. En ese marco, remarcó que Castro dedicó su vida a las causas justas, con compasión y compromiso.

Desde el emblemático teatro, que en 1965 fue escenario de la presentación realizada por el líder revolucionario del Comité Central del Partido Comunista, Díaz-Canel agregó que Fidel poseía una ética que funcionaba como un “imbatible chaleco moral” y que lo consagró ante la historia como un paradigma del auténtico revolucionario, “en el escalón más alto de la especie humana”.

El espectáculo cultural contó con la participación de la compañía de teatro infantil La Colmenita, embajadora de Buena Voluntad de Unicef, y reunió a destacados deportistas, científicos, héroes de la República y músicos, que protagonizaron distintos pasajes dedicados a la vida, el pensamiento y la obra del líder revolucionario.

Las contribuciones de Fidel

Uno de los asistentes al acto fue Manolo García, directivo de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana de Málaga, en España, quien manifestó a Sputnik que una de las mayores contribuciones de Castro al fortalecimiento de la unidad y la soberanía latinoamericanas fue haber conducido el triunfo revolucionario, derrotado a la dictadura de Fulgencio Batista y terminado con el protectorado de Washington.

Para el delegado al Coloquio Internacional, la Revolución liderada por Fidel demostró que era posible derrotar el dominio imperialista a partir de una agenda socialista y de la erradicación de problemas como el racismo, el latifundio agrícola, el control económico de la isla por parte de empresas estadounidenses, el analfabetismo y la situación de miseria en la que vivía la mayoría de la población trabajadora.

“Desde la conducción del Gobierno y las organizaciones populares, utilizó su política social y popular como ejemplo de lucha anticapitalista; además, empleó todas las tribunas internacionales para denunciar las agresiones imperialistas, siendo una de las voces más escuchadas en el denominado Tercer Mundo y uno de los abanderados del Movimiento de Países No Alineados”, añadió.

García recordó que, después del 1 de enero de 1959, Estados Unidos intentó dejar sin médicos al Gobierno naciente, democrático y soberanista. “La oligarquía y las clases adineradas se llevaron consigo 3.000 médicos, y solo quedaron 16 profesores en la Escuela de Medicina, pero la Revolución, ya en 1963, envió una misión médica cubana a Argelia”, señaló.

El dirigente español subrayó que Fidel Castro fue considerado una figura de la dignidad y la resistencia latinoamericana por su ética, coherencia y modestia. En ese sentido, recordó que “cuando se inauguró la primera biblioteca pública, proclamó que a la gente no había que educarla en el fanatismo, ni en ciegas creencias, sino con un espíritu crítico: no les decimos cree, le decimos lee”.

García también señaló que el líder revolucionario murió el 25 de noviembre de 2016, después de que el entonces presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) reconociera el fracaso del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. No obstante, recordó que Fidel “advirtió que la isla no debía bajar la guardia frente al imperio y hoy está muy vigente ese planteamiento”.





Fuente: Sputnik