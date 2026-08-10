La Ciudad de San Juan se viste de arte, aprendizaje e intercambio cultural con el inicio del ciclo gratuito "Arte por la Paz". Organizado por la Municipalidad de la Capital bajo la gestión de la intendente Susana Laciar, la propuesta invita a los vecinos a conectarse con la tradición japonesa a través de talleres de origami, pintura y charlas temáticas con especialistas nacionales.

El encuentro cuenta con la participación de invitados especiales del Jardín Japonés, la Asociación Origami Argentina y el Ministerio de Educación de CABA, consolidando un espacio interactivo pensado para todas las edades.

Cronograma

Las actividades centrales de la jornada se desarrollarán en las instalaciones del Museo de la Historia Urbana (MHU):

11:30 a 12:30 h | Clase de Cultura y Pintura Tradicional Japonesa: Actividad gratuita con aval ministerial. Requiere inscripción previa a través del formulario digital oficial, en este enlace.

12:30 h | Inauguración de "1000 Grullas por la Paz": Apertura de la instalación artística interactiva basada en la tradición milenaria de confeccionar grullas como símbolo de bienestar, salud y paz colectiva.

Durante todo el ciclo, la grilla suma talleres adaptados para niños y adultos, demostraciones en vivo de teselados y conversatorios sobre las intersecciones entre origami, educación y neurociencia. Si bien la participación es libre y gratuita, desde la organización recordaron que los cupos son limitados para mantener la dinámica de las capacitaciones.

Un homenaje con huella sanjuanina

El ciclo encierra un significado especial al conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento de Noelia Ávila, destacada artista y docente sanjuanina que dejó una impronta indeleble en la comunidad local.

Diseñadora gráfica egresada de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y realizadora audiovisual formada en la ENERC, Noelia convirtió al origami en su máxima expresión artística. Sus creaciones trascendieron las fronteras provinciales y nacionales, siendo expuestas en galerías de Japón, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos.