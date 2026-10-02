El Teatro Municipal Oscar Kummel, de Rawson, será escenario durante octubre de la primera edición de “Homenajes en Primavera”, un ciclo musical que reunirá cuatro noches dedicadas a grandes figuras y bandas de la música nacional e internacional.

La propuesta, organizada por Savia Producciones, comenzará este sábado 3 de octubre a las 21 con un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La presentación estará a cargo de Vía 66 y El Pelado Aguilera, quienes repasarán parte del repertorio de una de las bandas más influyentes del rock argentino.

La programación continuará el viernes 9 de octubre, también a las 21, con una noche dedicada a Guns N’ Roses. El tributo estará a cargo de Paradise City, banda que llevará al escenario rawsino las canciones de la agrupación estadounidense.

El tercer encuentro será el viernes 23 de octubre, con un homenaje a Tina Turner. En esta oportunidad, la agrupación The Best será la encargada de interpretar las canciones de la reconocida cantante estadounidense. El cierre del ciclo será con fecha a confirmar y la banda sorpresa.

Todas las funciones se realizarán a las 21 horas en el Teatro Municipal Oscar Kummel, ubicado en Rawson. Las entradas para los distintos espectáculos ya se encuentran disponibles de manera anticipada a través de la plataforma digital EntradaWeb.

De esta manera, “Homenajes en Primavera” propone cuatro encuentros durante octubre para recorrer diferentes etapas y estilos del rock, con tributos a referentes de la escena nacional e internacional.